ESCLUSIVA MN - Gambaro: "Se il Milan entra tra le prime quattro la stagione non è positiva ma accettabile"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Riguardo all’imminente Milan-Sampdoria, la nostra redazione ha contattato Enzo Gambaro, ex calciatore tanto rossonero (1991-1993), quanto blucerchiato (1984-1985 e 1986-1987). Queste le sue dichiarazioni:

Subito a bruciapelo: la stagione del Milan è fallimentare?

“Se il Milan entra tra le prime quattro è una stagione non positiva, perché non ha vinto lo scudetto come l’anno scorso, ma accettabile. Se non entri nelle prime quattro è un fallimento. Anche se sei arrivato in semifinale di Champions”.

Per quali ragioni i rossoneri non sono riusciti a riconfermarsi?

“Il Milan l’anno scorso ha fatto una grande impresa, ma non era la favorita per vincere lo scudetto. Ha meritato, per carità, ma le papabili erano altre. Secondo me non è stato fatto bene il mercato estivo. Se non metti a disposizione capitali importanti, è chiaro che i miracoli non li puoi fare. La rosa del Milan è questa. Di più non potevi fare”.

Ogni riferimento a De Ketelaere è puramente casuale…

“Magari tra due anni diventerà un fenomeno, ma al momento si è dimostrato un acquisto sbagliato”.

Che tipo di partita prospetti contro la Samp? Potrebbero esserci scorie post Champions?

“Mi auguro di no per il Milan, perché in Champions - giudizio sulla Juve permettendo - ci deve ancora aritmeticamente entrare. La Samp ormai vive alla giornata dopo i guai che le sono successi. Se i rossoneri non riescono a battere neppure i blucerchiati, è inutile parlare di senso o non senso della stagione del Milan…”.

Confermeresti Pioli in sella ai rossoneri?

“Sarò schietto: per me non è lui a fare la differenza o meno sulla panchina del Milan nell’ambito dei discorsi che stiamo facendo. L’anno scorso ha fatto un miracolo, per carità. Però non penso che i problemi dei rossoneri ruotino intorno a lui o non lui. Dopo la passata stagione, non gli è stata rinforzata adeguatamente la squadra. Lui ha fatto quello che ha potuto. Per il Milan, prendere un altro allenatore big come il Klopp di turno, sarebbe un problema, perché chiederebbe dei giocatori specifici che non so se i rossoneri, ora come ora, possono acquistare”.

Quale futuro immagini per Ibrahimovic?

“Ibra non è stato nemmeno inserito nella lista Champions. Chissà: magari con il senno di poi avrebbe potuto supportare la squadra da bordocampo. Non penso sarà confermato dal Milan o che, comunque, lui voglia rimanere e non giocare. Ha vinto tutto quello che poteva vincere in carriera e potrebbe cercare nuovi stimoli. In compenso i rossoneri potrebbero acquistare un attaccante giovane, magari un 25enne, che gli faccia dei gol di vitale importanza. Per me avrebbero dovuto effettuare questa mossa di mercato già a gennaio”.

Leao e Brahim Diaz sono indispensabili per il Milan?

“Mi sembra di sì, almeno sulla base di quello che abbiamo visto. Leao è fortissimo, ma non ti può fare 100 gol e 100 assist a partita: va supportato da un altro attaccante, che bisogna acquistare”.