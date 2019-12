ESCLUSIVA MN - Gandini: “Milan-Ibra, ritorno bellissimo. Giocatore dominante”

Si avvicina sempre di più il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. La redazione di MilanNews.it ha contattato l’ex direttore organizzativo, Umberto Gandini, per un commento sull’operazione di mercato che ha infiammato le ultime ore in casa rossonera: “Il ritorno di Ibra al Milan è una bellissima notizia perché è un campione. Posso dire che è un giocatore dominante sia dentro che fuori dal campo, che ha grande personalità e saprà diventare un leader in campo e nello spogliatoio per una squadra che ha dimostrato di avere anche questa lacuna - ha detto l’ex dirigente rossonero a MilanNews.it -. Sicuramente è un giocatore che può cambiare la seconda parte della stagione del Milan, è un fattore che può portare gol ma soprattutto un modo di interpretare il calcio di altissimo livello e la possibilità da parte della squadra e i compagni di appoggiarsi a lui e alla sua esperienza, al suo carisma e presenza fisica in campo per avere migliori risultati”.

di Antonio Vitiello