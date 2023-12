esclusiva mn - Garbo: "Infortuni non casuali, responsabilità di Pioli. Al Milan serve una prima punta"

Il Milan è pronto a tornare in campo, sabato a San Siro si gioca contro il Sassuolo che a Milano contro i rossoneri vince da tre anni consecutivi e non perde da quattro. Tutto questo in un momento nero per il Diavolo con Stefano Pioli che mai come oggi è stato a rischio di essere esonerato. In merito a tutto ciò, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e saggista Daniele Garbo. Le sue parole.

Come ti spieghi i tanti infortuni muscolari di cui è stato vittima il Milan in questa stagione?

“Certamente non sono casuali e le motivazioni retrostanti vanno riscontrate da parte della società. È la squadra che ha subito il maggior numero di infortuni: non mi sembra normale”.

Come si potrebbe porre rimedio?

“Attraverso un’analisi interna, sicuramente. Il dato negativo del Milan ricorda un po’ quello della Roma dell’anno scorso. Ad un certo punto è intervenuta la proprietà americana direttamente e ha posto rimedio, cambiando preparatore atletico”.

A tuo avviso è terminato il ciclo di Pioli sulla panchina del Milan?

“Tutti gli indicatori portano a pensare, inequivocabilmente, questo. Però, per esempio, se Maignan non avesse commesso l’errore sul tiro di Candreva, il Milan avrebbe vinto a Salerno. Questo non per criticare il portiere francese. Però vi sono alcune situazioni che non dipendono dall’allenatore in maniera diretta. Il dato degli infortuni, diversamente, lo è”.

A quale obiettivo stagionale possono ambire i rossoneri?

“Volendo mantenere un piano di realtà, ora come ora, si può pensare soltanto alla qualificazione in Champions League. Anche se, quando ci sono tutti i calciatori a disposizione, il Milan è una delle squadre che gioca meglio, che appare più brillante. Come a inizio campionato”.

Ti aspetti interventi significativi durante il mercato di gennaio?

“Il Milan ha bisogno di una prima punta. Jovic e Okafor sono attaccanti che prediligono l’esterno. Al Milan occorre un centravanti. Inoltre, la difesa va rinforzata a tutti i costi”.