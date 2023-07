ESCLUSIVA MN - Gaudenzi: "Al Milan servirebbe un centrocampista come Frattesi. Per l'attacco dico Morata"

MilanNews.it

Per parlare dell'attualità rossonera ed in particolare del mercato estivo del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Gianluca Gaudenzi, ex calciatore milanista. Ecco le sue parole:

Il tuo giudizio rispetto all’ormai pressoché certo arrivo di Loftus-Cheek?

“È un giocatore che ha un suo nome, però secondo me Tonali era meglio, anche in termini di affidabilità: avevi in casa una potenziale bandiera”.

Dalla sua cessione il Milan ha ricavato all’incirca 80 milioni…

“Anche qualcosa in più probabilmente con i bonus. Adesso c’è un tesoretto per rinforzare la squadra. Non che il Milan sia debole, però - secondo me - va migliorato in diversi reparti”.

Specie in attacco, laddove circolano molteplici nomi…

“Tra tutti quelli fatti, forse il meglio è Morata: conosce la Serie A e potrebbe inserirsi subito negli schemi di Pioli. Ovviamente è anche chiara un’altra cosa…”.

Prego...

“Giroud non le può giocare tutte, ma chiunque arriverà sarà ovviamente in competizione con lui per il posto da titolare. Dopo questa stagione mi sembra naturale. Poi logico che ha l’età che ha e qualcuno, prima o poi, subentrerà”.

Farebbe uno sgarbo all’Inter provando a sottrarre loro Frattesi?

“Non sarebbe uno sgarbo all’Inter, ma qualcosa di logico se ci pensiamo bene. Tatticamente è un centrocampista completo. A mio avviso, al Milan serve proprio un centrocampista con le sue caratteristiche per provare a colmare il vuoto lasciato da Tonali”.

A quali obiettivi può puntare l’attuale Milan nella stagione in procinto di cominciare?

“Dal mio punto di vista il Milan può lottare per lo scudetto, con un paio di rinforzi. In Champions è un terno al lotto. Sicuramente oltre agli ottavi”.