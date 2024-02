esclusiva mn - Gaudenzi: "Pioli ha sbagliato: seconde linee non all'altezza delle prime"

vedi letture

Frenata imprevista e brusca del Milan che contro il Monza non scende in campo nel primo tempo e regala la partita ai cugini brianzoli. Non basta il talento di Pulisic e un piccolo moto d'orgoglio: alla fine il risultato del turnover di Pioli è pessimo, sconfitta e dispendio di energie dei titolari. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con Luca Gaudenzi, ex calciatore del Milan, intervistato in esclusiva. Le sue parole.

Come ti spieghi una simile battuta d’arresto?

“Secondo me Pioli ha sbagliato a cambiare drasticamente così la formazione rispetto al match contro il Rennes. Però avrà avuto i suoi motivi, è lui a vedere la squadra tutti i giorni”.

Occasione persa, in chiave secondo posto, alla luce del periodo negativo che sta caratterizzando la Juventus?

“No, ci sono ancora tante partite davanti. Logico è che stupisce una squadra che cambia così tanto in atteggiamento quando non ci sono i titolari. Le seconde linee non sono all’altezza delle prime. Il tema del match mi pare evidentemente questo”.

I calciatori rossoneri che ti hanno convinto maggiormente?

“Non potrei neanche citare tutti i subentrati. Oltre, ovviamente a Pulisic, salvo Thiaw, che non giocava da tanto tempo. Gli altri, tutti insufficienti”.

Pioli merita la riconferma sulla panchina del Milan la prossima stagione?

“Dopo una partita no, non si possono emettere sentenze. Ora c’è solo da rimboccarsi le maniche e lavorare, approcciando tutte le partite con la stessa fame e voglia di vincere del Monza di ieri sera, tanto per intenderci”.