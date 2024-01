esclusiva mn - Genta: "Milan non da scudetto, Pioli via a fine stagione"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in Carlo Genta, conduttore di Radio 24 - il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Come ti spieghi il rendimento altalenante del Milan? Sul più bello, sembra sempre “cadere”…

“Non sono d’accordo. Il Milan ha sempre avuto questo tipo di dimensione sin dall’inizio della stagione. È una squadra pensata e costruita per il terzo-quarto posto. Sbagliava chi pensava potesse ambire alla lotta scudetto, semmai”.

Ti aspetti qualcosa in più dai calciatori più rappresentativi in certe fasi? Ad esempio, Leao…

“Io mi sono convinto che sia un calciatore con ottime doti, ma che ha soltanto nel repertorio due-tre giocate di livello. Chiaro è che, se non garantisce almeno 12 gol in un campionato, potrebbe risultare un tema di approfondimento”.

Hai il sentore, anche sulla base delle dichiarazioni di dirigenti e calciatori del Diavolo, che i rossoneri abbiano nell’Europa League un obiettivo stagionale?

“Alcuni si sono esposti in modo affermativo, altri meno. Non si può rispondere con certezza a questa domanda. C’è troppa discrepanza in questo senso. Premesso ciò, bisogna tenere conto del fatto che si tratta di un torneo estremamente complicato. Vi partecipano club di spessore…”.

Credi che Pioli verrà riconfermato la prossima stagione?

“Penso proprio di no. In tal senso, si può effettuare un paragone con la Roma. I giallorossi hanno cambiato a stagione in corsa, in modo non usuale, pur con proprietà americana, abituata a stilare una linea soltanto a bocce ferme. I rossoneri, verosimilmente, al termine dell’annata”.

Verso quale profilo di allenatore potrebbero orientarsi?

“Il nome certo non si può sapere. Sarebbe interessante il metodo. Non so se sarà telematico-algoritmico o differente. Fatto sta che la mia sensazione è che cambino”.

Come vedresti Zirkzee in rossonero?

“A me, e non solo, piace tantissimo. Credo sia nel mirino di tanti club, non solo il Milan. Logico è che sarebbe interessante vederlo calato nel contesto di un top club per poterlo realmente tarare”.