esclusiva mn - Giunti: "Non mi sorprende che Pioli abbia voluto Reijnders e Loftus-Cheek, perfetti per il suo modo di giocare"

Quali sono le novità più significative a livello tecnico-tattico riguardanti il Milan di Stefano Pioli? Ne abbiamo parlato in esclusiva con Federico Giunti, ex calciatore rossonero e allenatore della Primavera tra il 2018 e il 2022. Proprio durante questo periodo, ha avuto modo di conoscere dettagliatamente l’ancora attuale tecnico del club meneghino, primo in classifica.

Cosa ti ha colpito maggiormente del Milan di Pioli, in questa stagione?

“Che i principi di calcio restano gli stessi, di cui spesso abbiamo parlato negli anni scorsi: possesso palla e aggressività immediata nel recupero, quando la si perde. La novità più significativa e, secondo me anche potenziale difficoltà iniziale superata a pieni voti sin da subito, è stato il precoce inserimento dei nuovi: hanno assimilato il calcio di Stefano (Pioli, ndr) in rapidissimo tempo. Qualcosa di incredibile. Grandi meriti a lui e al suo staff”.

Quali sono stati i nuovi acquisti che ti hanno sorpreso di più?

“Innanzitutto Loftus-Cheek e Reijnders: con loro, il Milan ha notevolmente aumentato il ritmo nel recupero palla e innalzato il tasso qualitativo in mezzo al campo. Poi scontato citare Pulisic e il mix di qualità e imprevedibilità che ha portato tra le linee. C’è un aspetto particolare da rilevare…”.

Quale?

“Non mi sorprende che Stefano (Pioli ndr) abbia voluto Reijnders e Loftus Cheek. Il primo si è dimostrato perfetto nella lettura del gioco e nella pulizia dei passaggi, il secondo ha aggiunto fisicità e velocità di inserimento”.

Il doppio crocevia post sosta contro Juve e Napoli è già decisivo in chiave scudetto?

“Secondo me no. Però ci dirà se questa squadra (il Milan ndr) potrà competere, a livello di solidità e continuità, per grandi traguardi”.

Quanto peseranno a Pioli le assenze di Theo e Maignan contro la Juventus?

“Sono due assenze molto importanti. Tuttavia Pioli si dimostrerà ugualmente in grado di affrontare la Juve nel miglior modo possibile”.