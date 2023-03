ESCLUSIVA MN - Gold: "Conte e lo stadio daranno una spinta importante agli Spurs. I più temuti? Leao e Giroud"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alasdair Gold, corrispondente del Tottenham per la testata online Football.London. Il collega britannico ha parlato del momento degli Spurs e di quali saranno le chiavi per la partita di stasera contro il Milan nell'ottavo di ritorno di Champions League. Le dichiarazioni complete.

Il Tottenham viene da due sconfitte consecutive: quali sono le sensazioni?

"Aveva vinto due derby di fila contro West Ham e Chelsea con il morale alto, ma poi ha perso due volte per 1-0 contro Sheffield United in FA Cup e Wolves in Premier League, in partite che avrebbe dovuto vincere. Contro i Wolves hanno subito 21 tiri in porta e dovevano fare meglio con la finalizzazione. La sensazione è che dopo due partite senza segnare debbano ricominciare a segnare e il ritorno di Antonio Conte potrebbe dare agli Spurs una spinta importante".

Cosa dovrà fare il Tottenham per non ripetere la prestazione dell'andata?

"Segnare gol. Non sono stati abbastanza bravi in avanti a San Siro e devono migliorare il loro gioco d'attacco nella seconda partita".

Il Milan ha recuperato Maignan e Bennacer. Chi sono i giocatori del Milan più temuti?

"Rafael Leao ha creato molti problemi al Tottenham all'andata e Olivier Giroud ha fatto lo stesso con gli Spurs nel corso degli anni. Se entrambi giocano e giocano bene, i padroni di casa dovranno trovare il modo di affrontarli meglio".