esclusiva mn - Gomis: "Musah giocatore versatile, è micidiale senza palla"

Yunus Musah è l'ultimo acquisto, in ordine cronologico, del Milan: il centrocampista arriva dal Valencia a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Per parlare del classe 2002 e delle sue caratteristiche la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Salva Gomis, corrispondente per conto de La Tribuna Deportiva. Queste le sue dichiarazioni:

Quali sono le caratteristiche principali di Musah? “Musah è un giocatore versatile che si distingue per potenza e velocità. È un calciatore che può agire sia da centrocampista di incursione, sia da esterno destro offensivo”.

Il suo pregio più significativo? “Oltre a una grande applicazione tecnico-tattica, sa aggredire gli spazi tra le linee. Quando si muove senza palla, è micidiale”.

Con lui Pioli potrebbe svoltare definitivamente al 4-3-3? “Onestamente penso di sì. Perché lui, per caratteristiche, può solo fare la mezz’ala in un centrocampo strutturato in quel modo. Altrimenti fai il 4-4-2 e lo usi come esterno a destra”.

Temi uno “scotto tattico” rispetto all’impatto sulla Serie A? “Come dicevo prima, ha naturale applicazione tecnico-tattica. Logico: Liga e Serie A sono molto diverse sotto questo punto di vista. Però, essendo un giocatore potente fisicamente oltre che intelligente sotto questo punto di vista, potrebbe adattarsi facilmente”.