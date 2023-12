esclusiva mn - Gotta: "Milan e Newcastle, non prevedo esclusioni di colpi. Howe raddoppierà Leao"

Il Milan domani sera si gioca il futuro europeo contro il Newcastle. La trasferta in terra inglese dirà se i rossoneri continueranno il loro percorso agli ottavi di Champions League, verranno retrocessi in Europa League o saranno fuori da tutto. Per proseguire nella massima competizione serve una vittoria e la sconfitta del Psg: se i francesi vincono o pareggiano il Milan retrocede, se la squadra di Pioli non vince è fuori da tutto. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Gotta, giornalista di DAZN e grande esperto di Premier League e calcio inglese. Queste le sua parole sulla sfida del St. James' Park.

Che tipo di partita ti aspetti?

“Secondo me sarà molto competitiva, la posta in palio è molto elevata, a prescindere da Dortmund-Psg. Non prevedo esclusioni di colpi. Entrambe le squadre rimarranno focalizzate per 90’ sulla partita che disputeranno”.

Quanto potrebbe incidere il fattore campo?

“Secondo me è importante, ma è veritiero quando si sostiene che in campo, alla fine, ci vanno i calciatori. Tanto il Newcastle, quanto il Milan conoscono perfettamente quanto si stanno giocando. È un’ultima chance per entrambe le squadre. Vedremo chi la spunterà”.

Come ci arriva, tatticamente, il Newcastle?

“A livello psicologico, non positivamente. Il Newcastle è reduce da due ko consecutivi provanti contro Everton e Tottenham. Inoltre ci sono tanti giocatori chiave infortunati. Infatti la squadra di Howe arriverà al match contata”.

I calciatori da cui il Milan dovrà guardarsi maggiormente?

“Se sta bene, cito Gordon: ala sinistra che, quando è in giornata, salta l’uomo e crea superiorità numerica. Può anche essere utilizzato come centravanti e ha dimostrato di farlo molto bene. Poi Joelinton, calciatore completamente trasformato da Howe. Inoltre, una menzione particolare la merita Guimaraes, sempre molto pericoloso fisicamente e di testa”.

Oltre all’elevato numero di infortuni, quale aspetto potrebbe propendere maggiormente dalla parte del Milan?

“Contro Everton e Tottenham, non si è visto un Trippier in gran forma sulla destra. Se giocherà Leao, potrebbe costituire un fattore chiave su quel fronte: uno contro uno a tutta velocità. Sarà anche curioso prendere in esame come risponderebbe Howe: magari deciderà di raddoppiare il portoghese con il giovane Miley…”.

In Inghilterra come ipotizzano se la possa vivere emotivamente Tonali, data l’elevata posta in palio?

“Penso che Tonali fosse più coinvolto emotivamente in occasione della partita di andata, in cui aveva ancora la possibilità di scendere in campo: era al Newcastle da poco più di un mese e mezzo. Che resti di fede milanista è indubbio, ma credo proprio che - ora come ora - sia più interessato professionalmente alla causa del suo club attuale”.