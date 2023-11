esclusiva mn - Ielpo: "Favorevole al ritorno di Ibra, ma con un ruolo ben preciso. E sugli infortuni..."

vedi letture

In merito all’attualità in chiave Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Mario Ielpo, ex portiere rossonero. Ecco le sue parole.

In quali reparti dovrebbe intervenire il Milan sul mercato di gennaio?

“Considerata la situazione attuale, direi in tutti. In primo luogo un difensore, poi un centrocampista e, ovviamente, una prima punta di ruolo”.

Per quali ragioni i rossoneri sono vittima di un numero così ingente di infortuni?

“Il numero mi sembra alto, spropositato. Il Milan è la squadra che ne ha subiti di più. I tanti impegni in più competizioni? Certamente influisce come fattore, però - ripeto - i rossoneri ne hanno avuto un numero maggiore rispetto a tutte le altre squadre. Bisognerebbe essere dentro la quotidianità di Milanello per capire meglio”.

A tuo avviso ci sono anche responsabilità tattiche da parte di Pioli?

“Derby a parte, finché ha avuto tutti i migliori a disposizione, ha fatto molto bene. Dopodichè, senza possibilità di scelta, ha dovuto attingere dal materiale centellinato che aveva e potrebbe aver commesso fisiologicamente alcuni errori. È inevitabile”.

Sei favorevole al ritorno di Ibra in società?

“Sì, ma con un ruolo dirigenziale ben preciso. Il fatto che, come viene dipinto, possa fungere da “tutor” dell’allenatore, non so quanto possa essere funzionale in termini di importanza, rispetto alla sua storia importante da calciatore”.