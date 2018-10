ESCLUSIVA MN - Ielpo "Milan senza un piano B. Con Cutrone avrei fatto il 442. Nainggolan da rosso, almeno stia zitto"

Ad un giorno di distanza dalla bruciante sconfitta nel derby, la redazione di MilanNews.it ha contattato Mario Ielpo. Con l'ex portiere rossonero abbiamo parlato degli errori del Milan sul gol realizzato da Icardi, dei problemi della squadra di Gattuso e dell'intervento di Nainggolan su Biglia.

Partiamo dal gol di Icardi favorito dall'errore, evidente, di Donnarumma. E' l'unica responsabilità in quell'azione?

"Quello del portiere è l'ultimo in ordine cronologico. Quando gli tirano in porta, specialmente in un'azione in cui la squadra avversaria non sta andando in contropiede, l'errore in generale della squadra c'è. Per dire due errori oltre a quello di Donnarumma, ad esempio, non si capisce perchè Romagnoli sia dovuto uscire sull'esterno. Romagnoli doveva farlo, ben intesi, ma lì ci doveva essere il terzino. Ad un minuto dalla fine i due centrali devono essere in mezzo. Icardi fa una finta a Musacchio di andare incontro al pallone e così ha ingannato il difensore del Milan. L'errore più grande, poi, è evidente che sia del portiere. Gigio l'ha letta male".

Gattuso alla vigilia del derby aveva parlato di necessità di avere coraggio e non avere paura. Ieri sera, invece, si è visto tutt'altro in campo. Come se lo spiega?

"Non credo che fosse questione di paura o di coraggio. Il problema è che il Milan non è mai riuscito a tenere la palla. Forse bisognava anche cambiare qualcosa nel modo di stare in campo, perchè i giocatori del Milan non erano mai attaccati al pallone. Parlo del modulo, ma non solo, anche degli uomini. Loro erano molto aggressivi e hanno picchiato per tutta la partita, ma i cartellini gialli li ha presi il Milan. L'arbitro non ci ha capito nulla. Sapevamo che erano più forti fisicamente, noi non siamo riusciti a dargli 'la bambola' mandando a vuoto il loro pressing. Nel momento in cui la partita si è tranquillizzata, noi non siamo mai riusciti ad essere pericolosi comunque, nonostante le poche volte che abbiamo provato ad affacciarci dalle parte di Handanovic abbiamo visto che la possibilità di fargli male c'era. Ieri sera il Milan ha dimostrato di non avere il piano B: quando riesce a tenere il pallone gioca bene e sembra una grande squadra, quando invece bisogna andare su un altro piano - quello della 'rissa' intesa sul piano sportivo - dimostra dei limiti e questo credo si sia visto. Con Cutrone in campo, poi, io sarei passato al 442".

Quando dice che l'arbitro non ci ha capito molto si riferisce in particolare al fallo di Nainggolan su Biglia?

Sì. Guida ha ammonito Biglia quando il fallo di Nainggolan era da espulsione. Non pago, poi, il giocatore dell'Inter si è anche lamentato sui social. In campo può capitare di entrare male, quello ci mancherebbe, ma fuori dal campo almeno stai zitto".

Ieri sera è mancato il tridente offensivo alla squadra di Gattuso?

"Ad Higuain se vogliamo dirgli qualcosa dobbiamo dirgli che doveva far gol sulle 2 mezze palle che ha avuto, ma sarebbero stati due miracoli suoi. Per me anche Suso non ha fatto una partita brutta, a differenza di Calhanoglu che non mi è piaciuto. Bonaventura si è visto pochissimo. L'unico che ha giocato veramente bene è stato Biglia".