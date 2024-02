esclusiva mn - Jacobelli: "Nel Milan vedo un percorso logico: confermerei Pioli. Tutti i calciatori sono funzionali"

vedi letture

Momento enigmatico per il Milan che dopo il pareggio con l'Atalanta, nonostante una buona prestazione, ha detto definitivamente addio ai sogni scudetto - che si erano comunque già quasi estinti - e ora deve concentrarsi sulla Lazio per non farsi scappare nuovamente il secondo posto della Juventus, oltre che sull'Europa League in cui affronterà agli ottavi di finale lo Slavia Praga. A parlare del momento rossonero ci ha pensato il giornalista Xavier Jacobelli, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Quali devono essere, attualmente, gli obiettivi stagionali del Milan?

“In primo luogo blindare la qualificazione in Champions League, che è stato l’unico reale obiettivo dichiarato dalla società in estate. Poi anche l’Europa League: l’ultima, quando ancora era denominata Coppa Uefa, fu vinta da Malesani con il Parma venticinque anni fa: deve fingere da stimolo, per i rossoneri, riportare questo trofeo prestigioso in Italia”.

C’erano aspettative più significative tra i tifosi, in chiave scudetto, a inizio stagione…

“Io vedo nel Milan un percorso molto logico. Sono arrivati calciatori giovani, da campionati esteri. All’inizio si parlava di un ambientamento già avvenuto, ma chi conosce il calcio sa bene che a ogni cosa va dato il giusto tempo. Per esempio, non si parla abbastanza degli investimenti fatti dalla società rossonera sulla crescita del Settore Giovanile. Oltre al risultato straordinario di aver fatto debuttare il 15enne Camarda in Serie A, non è casuale che si parli con sempre maggiore concretezza della possibilità di far vita a una seconda squadra, come Juventus e Atalanta. Nel calcio moderno prevale chi guarda al futuro”.

Confermerebbe Pioli alla guida del Diavolo?

“Sì, per il lavoro straordinario fatto in questi anni e per dare continuità all’ottima annata che sta conducendo. Quest’anno ha lanciato tanti calciatori: sarà interessante lo step successivo, ossia il disputare la prossima Champions League, con maggiore consapevolezza e esperienza”.

Il mercato ha funzionato?

“Tutti i calciatori scelti sono funzionali a un progetto sul lungo termine. Anche lo stesso Jovic, inizialmente criticato, ha fatto la sua parte in questa stagione”.

Lungo quali direttrici potrebbe orientarsi il mercato estivo del Milan di giugno?

“Dipende da come finirà la stagione, ma potrebbe accadere qualsiasi cosa. Per esempio, davanti, non è mistero che il Milan stia monitorando con grande interesse il mercato delle punte Under 30. C’è inoltre Colombo al Monza, alla cui crescita i rossoneri guardano con grande interesse”.

Al pari grado di quella di De Ketelaere?

“Chiaramente il Milan mantiene una porta aperta, ma il riscatto fissato - seppur oneroso - corrisponde perfettamente ai target dell’Atalanta, che - da quanto mi risulta - lo proverà a mantenere in rosa”.

Quanto tempo devono attendere i tifosi rossoneri prima della costruzione di un loro nuovo stadio di proprietà?

“I tempi lunghi sono esclusivamente dettati dalla burocrazia. Ora c’è da capire quale strada intendono seguire Milan e Inter, con concretezza. Il tema non è tanto ristrutturare o no San Siro. Logico è, e questo Cardinale lo sa, che ormai - nel calcio moderno - lo stadio di proprietà è fondamentale. In termini di brand, ma anche di appetibilità di calciatori di livello internazionale dal mercato”.