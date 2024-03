esclusiva mn Kok (AD): "Il prezzo di Gimenez può scendere. Come post Giroud meglio lui di Zirkzee"

Joshua Zirkzee e non solo, fra gli obiettivi dell'attacco del Milan. Il futuro di Olivier Giroud potrebbe essere in MLS e a maggior ragione i rossoneri devono investire in attacco. L'olandese del Bologna è uno dei giocatori che piace maggiormente, ma occhio anche a Santiago Gimenez del Feyenoord. Per fare un punto su questi giocatori abbiamo contattato il collega Nik Kok di Algemeen Dagblad, che ci ha fatto una panoramica sul meglio che offre il calcio olandese:

Joshua Zirkzee è un obiettivo forte del Milan da tempo. In Italia si sta facendo apprezzare, ma in Olanda qual è la considerazione nei suoi confronti?

Penso che ci siano molte persone in Olanda entusiaste di Zirkzee. Era già visto come un grande talento al Bayern. Poi negli anni seguenti la situazione si è un po' calmata ma ora è tornato nuovamente in voga. Anche la nostra leggenda Willem van Hanegem, ad esempio, è un suo tifoso e secondo me il suo tipo di giocatore potrebbe essere molto utile per la nazionale olandese".

Prima di quest'ultima finestra, dove sarebbe stato chiamato da Koeman, non era mai stato preso in considerazione

"Percepisco un certo scetticismo da parte di Ronald Koeman. Ed è lui che comanda. Lui stesso comunque manda i suoi scout a ogni partita. Forse il fatto di giocare al Bologna non aiuta".



Il Milan sarebbe uno step in più. Sarebbe pronto per San Siro?

"Il salto in alto è spesso difficile. Dal punto di vista del talento mi sembra che non ci possano essere problemi. Ma dal punto di vista mentale? Questo è il punto di domanda. In ogni caso non è un profilo alla Giroud".

A oggi possiamo considerare Zirkzee come il meglio che la scuola olandese offra a livello di giovane talento?

"Non ne sono sicuro. Non siamo tra i migliori al mondo, ma abbiamo alcuni talenti interessanti in giro, soprattutto in difesa. Mentre negli altri ruoli stanno emergendo i vari Xavi Simons e Brian Brobbey".

Allargando il discorso all'Eredivisie, Santiago Gimenez del Feyenoord si sta facendo apprezzare

"Lui sì è più un Giroud, un vero finalizzatore. E ha fatto passi da gigante in termini di gioco, questo grazie a un eccellente tecnico come Arne Slot. È molto popolare tra i tifosi del Feyenoord, in parte per il suo carisma e per la sua ragazza Fer, conosciuta in Messico. Da mesi però è fuori forma, dopo essere stato protagonista di un'ottima partenza".

È pronto per il grande salto?

"La legganda messicana Hugo Sánchez ha chiesto che si trasferisca in un campionato più importante, così come li ct del Messico".



Credi che in termini di costi sia ormai troppo tardi per il Milan?

"Il suo prezzo sarà alto, ma forse non così alto come inizio stagione. Immagino che i club spagnoli lo stiano cercando, il Feyenoord non è del tutto sano dal punto di vista finanziario ma questo non gli impedirà di fissare un prezzo alto. Ad ogni modo in termini di costi del catrellino, il Feyenoord vende a cifre inferiori rispetto all'Ajax".

Altri consigli per gli acquisti dall'Eredivisie?

"C'è Brian Brobbey dell'Ajax ma penso che il suo prezzo sia già molto alto. Parliamo comunque di un grande talento. Pavlidis dell'AZ Alkmaar sicuramente si muoverà in questa finestra di mercato e tolto lui non vedo attaccanti dell'Eredivisie che possano essere appetibili per un club di vertice della Serie A. Myron Boadu del Twente, ma di proprietà del Monaco rimane interessante. A livello di prospetti meritano attenzione Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard), Jizz Hornkamp (Heracles) e Tobias Lauritsen (Sparta). Ma questi sono profili a oggi più adatti a un piccolo club di Serie A. Uscendo dai confini ma parlando di calciatori olandesi, dico Thijs Dallinga del Tolosa".