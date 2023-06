ESCLUSIVA MN - La Florio: "Con la cessione di Tonali ti rifai la squadra. Non esistono più le bandiere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito alla trattativa lampo che porterebbe Sandro Tonali a vestire i colori del Newcastle, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto La Florio, scopritore, primo mentore e primo procuratore assoluto del centrocampista rossonero. Le sue parole.

Il Milan si indebolisce senza Tonali?

“La guarderei da un’altra prospettiva: con la cessione Tonali, il Milan incassa una cifra molto considerevole. Con oltre 70 milioni di euro ti rifai la squadra…”.

Ti aspettavi sarebbe diventato una bandiera del club rossonero, conoscendolo caratterialmente?

“No, nel calcio di oggi non esistono più le bandiere: guardate Maldini, che i rossoneri hanno licenziato senza troppe riserve. E poi ormai è tutto cambiato: la Serie A non è più appetibile come una volta…”.

E subentra la Premier, dove c’è maggiore possibilità economica…

“La Premier è diventata la Serie A di vent’anni fa. Noi cresciamo i nostri talenti e poi loro espatriano lì. Ormai non possiamo più competere come movimento”.

Che tipo di impatto prospetti da parte di Tonali sul Newcastle?

“Non so come giochino precisamente gli inglesi, ma con Pioli Tonali ha fatto un passo avanti incredibile. Al Brescia faceva il play, con i rossoneri si è adattato a due. E, secondo me, può fare anche la mezz’ala”.