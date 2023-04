ESCLUSIVA MN - Lodetti: "Leao, contributo importante. Maignan è un grande. Eviterei l'Inter in semifinale"

In semifinale preferirebbe l'Inter o il Benfica?

"Il derby è sempre una cosa dura. Se lo perdi te lo porti per un bel po' ma se lo vinci ti puoi caricare positivamente. L'Inter però la eviterei".

Il Milan può vincere la Champions League?

"Non è facile fare un pronostico per la vittoria della Champions League. Magari nella prossima partita paghi un po' di sacrificio fatto per il campionato e non sei in condizione oppure al contrario può capitare di essere in piena forma e fare risultato. Credo che il Milan abbia una squadra non facile da individuare, dunque credo che possa saltare fuori qualsiasi risultato".

Ci sono delle similutidini fra questo Milan e il suo Milan degli anni Sessanta?

"Credo che questo Milan non sia ancora al livello del Milan che ho vissuto da calciatore. Avevamo dei giocatori molto forti, era difficile farci gol o batterci facilmente. Nonostante tutto questa squadra si sta comportando molto bene".