ESCLUSIVA MN - Lodetti: "Sarà dura con l'Atalanta. Caldara? Romagnoli lo aiuterà a crescere. Mi auguro che il Milan arrivi in Champions"

Superato l’esordio in Europa League contro il Dudelange, il Milan torna a concentrarsi sul campionato e sulla sfida di domani contro l’Atalanta. Per commentare il momento della squadra rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Giovanni Lodetti, ex centrocampista milanista.

Come le è parso il Milan contro il Dudelange? “Non soltanto ieri sera ma sono due o tre partite che il Milan entra in campo con un ritmo molto basso e soffre l’avversario. Sia a Cagliari che giovedì siamo stati abbastanza deludenti per via della difficoltà nell’alzare il ritmo e perché la squadra, avendo cambiato tanti giocatori, non era nelle condizioni migliori. Credo, però, che l’aspetto critico ora sia il ritmo che è calato un po’. Nel secondo tempo, invece, il Milan ha giocato bene e ma abbiamo incontrato una squadra molto bassa”

In Europa League si sono rivisti Mauri e Bertolacci, come giudica la loro prestazione? “Non è stata una partita all’altezza come, ripeto, il primo tempo da parte di tutti. Loro, poi, non giocando da tanto non erano in condizione di aiutarsi molto. La squadra ha patito un po’ questo primo tempo e loro sono andati in difficoltà. Sono stati, infatti, criticati anche dai giornali”

La partita contro il Dudelange è stata l’occasione per vedere all’opera Caldara, come è stata la sua partita? “Buona, il ragazzo, naturalmente, essendo giovane ha bisogno che qualcuno vicino lo aiuti. Romagnoli, tra l’altro, è in grande forma, sta giocando bene e può dargli una mano. Adesso, non si deve pretendere subito tutto quello che può dare un ragazzo giovane. Serve lasciarlo tranquillo, è rientrato, ha giocato bene e ora serve lasciargli la tranquillità necessaria per poter proseguire nel suo cammino. Credo che sia assolutamente un ragazzo interessante”

Il Milan ripartirà in Serie A dall’Atalanta, che partita si aspetta? “Mi aspetto una partita piuttosto difficile anche se l’Atalanta in questo momento non sta giocando un granché bene. Ha patito l’eliminazione dall’Europa League e non si è ancora ripresa, quindi hanno difficoltà anche loro. Però, il Milan gioca a San Siro e quindi deve vincere”

In conclusione, dove può arrivare il Milan in questa stagione? “E’ difficile da dire. Quando si fanno progetti, poi salta tutto. Io mi auguro che possa arrivare tra i primi quattro, visto che quelli davanti hanno le stesse nostre difficoltà e forse anche di più, come la Roma e il Napoli”