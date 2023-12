esclusiva mn - Longhi: "Infortuni? Bisogna fare due valutazioni: i viaggi lunghi e quelli "figli" di quelli passati"

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Bruno Longhi, giornalista e saggista. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita si aspetta tra Milan e Sassuolo?

“Che dire, il Milan è in un momento delicato. Se la partita dovesse nascondere dei pericoli, essi sarebbero tutti quelli che deriverebbero dai rossoneri medesimi. Il Sassuolo non è inoltre un avversario semplice da fronteggiare: hanno pochi punti sopra la zona retrocessione. Alla fine, in questa stagione, quando era chiamata a vincere, la squadra di Pioli l’ha sempre fatto. Basti pensare al match contro il Newcastle - in cui, tuttavia, il risultato non sarebbe dipeso soltanto dal Milan - oppure contro il Psg a novembre”.

Come si spiega i tanti infortuni che ha subito il Milan di Pioli?

“Secondo me ci sono due tipi di valutazione da fare. In luogo, il Milan - come ormai tante altre squadre - effettua la preparazione estiva all’estero, con viaggi conseguentemente molto lunghi, abbinata al fatto che si disputa un numero ingente di partite. In secondo luogo, ci sono anche gli infortuni “figli” di quelli passati. Per esempio, in seguito agli infortuni di Kalulu e Thiaw, Tomori sarebbe stato chiamato a disputare un numero maggiore di partite. Perciò, inevitabilmente, sarebbe stato esposto al rischio con percentuali maggiori”.

Quali possono e devono essere gli obiettivi stagionali dei rossoneri?

“Qualificarsi in Champions League e vincere Coppa Italia e Europa League. Lo scudetto è difficilmente pensabile. Se, su 17 partite, il Milan ha accumulato un distacco dalla prima di 11 punti, è impossibile possa aspirare alla vetta della classifica in proiezione”.

Pressoché ultimato il ritorno di Gabbia, che tipo di mercato si aspetta da parte del Milan a gennaio?

“Dopo Gabbia, mi aspetterei un centravanti del quale Giroud sia la degna riserva”.