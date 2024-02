esclusiva mn - Lorenzini: "In futuro serve ventata di aria nuova. Leao imprescindibile"

Il Milan si affaccia nella settimana che porterà alla sfida con il Napoli, in programma a San Siro domenica sera alle 20.45, da terza in classifica consolidata e con un distacco ridotto dalla Juventus seconda, ora distante solo quattro punti. Per parlare del momento della squadra di Pioli, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Lorenzini, ex giocatore del Milan. Le sue parole.

Cosa lascia la vittoria del Milan a Frosinone?

“Il Milan è una squadra attualmente sul pezzo, con tante energie fisiche e mentali. Non è un caso se, in campi non scontati come Udine e Frosinone, riesci a ribaltare la partita in quel modo”.

Il calciatore, a tuo avviso, imprescindibile per i rossoneri attualmente?

“Leao. A Frosinone, e non solo, è stato determinante. Quando cambia passo, pare che nessuno possa stargli dietro. Ha fatto tante giocate determinanti, oltre all’assist di Giroud: capolavoro assoluto”.

A proposito di Giroud: il Milan presenta realmente una problematica riguardo all’attacco, considerato l’attuale rendimento di Jovic?

“A me Jovic piace. Quando entra, ha sempre il piglio giusto. Lo stesso per Okafor. Non penso proprio che sia corretto pensare che il Milan abbia problemi davanti. Gli unici punti critici in questa stagione sono stati i tanti infortuni. Ma ora stanno rientrando tutti”.

Indipendentemente dall’esito della stagione corrente, i rossoneri devono necessariamente cambiare allenatore?

“Penso che, per quanto abbia avuto a disposizione in questi anni, Pioli abbia fatto cose miracolose. Però occorre una ventata di aria nuova, in generale. A mio avviso, anche in società”.

Credi che Conte possa rappresentare l’identikit opportuno?

“Un profilo del genere non può non essere non opportuno. Però bisogna considerare che il Milan potrebbe, sulla base delle sue esigenze, avere anche bisogno di altro”.