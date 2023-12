esclusiva mn - Lorenzini: "Milan, quanti rimpianti ma ora deve vincere l'Europa League. Serve un rinforzo di esperienza in difesa"

In merito alla vittoria del Milan contro il Newcastle, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Lorenzini, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Il tuo giudizio rispetto alla vittoria del Milan contro il Newcastle?

“Io sono orgoglioso del Milan, per la prova di carattere che ha dimostrato. Ho visto finalmente una squadra in salute, giocarsela a viso aperto in uno stadio difficilissimo”.

Il verdetto finale, tuttavia, è l’Europa League. Con il senno di poi, vi è qualche rimpianto?

“Più di uno, perché il Milan avrebbe meritato di vincere le prime due partite del girone. È la grande assente della batteria degli ottavi”.

Con qualche spirito i rossoneri dovranno approcciarsi ora alla nuova competizione?

“Con l’obiettivo di vincerla. Per me, per organico, il Milan era una squadra da semifinale di Champions. Ora deve puntare a trionfare in Europa League, che non è da buttare via”.

E in campionato? Cosa è andato storto al Milan, dopo un ottimo avvio?

“Troppi infortuni, nello stesso momento, di giocatori importanti. Purtroppo questo ha inciso sul rendimento della squadra. Inevitabilmente, il campo ha dato il suo verdetto. Scudetto? La vedo difficile”.

Ti aspetti rinforzi in occasione del mercato di gennaio?

“Sì, assolutamente. Per me il Milan è una squadra giovane ed è un fattore positivo. Ma occorre anche esperienza e rendimento, nello stesso momento. Mi aspetto un rinforzo in difesa con questo tipo di caratteristiche”.