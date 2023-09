esclusiva mn - Magherini: "Ecco chi e cosa mi ha colpito del Milan. Pioli dovrà fare un gran lavoro con Jovic"

vedi letture

In merito all’imperioso avvio in campionato del Milan, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Guido Magherini, centrocampista rossonero nel 1970 e, nuovamente, tra il 1971 e il 1973.

Cosa ti ha colpito in queste prime uscite del Milan?

“La fisicità. Sotto questo punto di vista, noto i rossoneri più avanti di condizione rispetto alle altre squadre”.

Ti ha convinto l’acquisto last minute di Jovic?

“Lo conosco perché abito a Firenze e ho avuto modo di seguirlo da vicino. È un ragazzo che tecnicamente vale moltissimo. Tuttavia ha qualcosa che, mentalmente, lo frena. All’esterno appare come un giocatore “pigro”, ma in realtà non è così…”.

Non sono ottimi propositi per guadagnare la titolarità a discapito di Giroud, che sta andando in gol in maniera continuativa…

“Infatti su Jovic Pioli dovrà fare un grande lavoro mentale. Non sarà un’impresa semplice, ma - ripeto - le qualità tecniche ci sono e, pertanto, il tutto fa ben sperare”.

I nuovi acquisti del Milan che ti hanno colpito maggiormente?

“Ne cito tre: Reijnders, Pulisic e Loftus-Cheek, soprattutto questi ultimi due. Sono un’autentica forza della natura, c’è poco da dibattere. Poi c’è Leao, che tecnicamente è sublime”.

A che tipo di percorso pensi possa ambire il Milan in Champions?

“Vi dico la mia: tutti dicono che il Milan è spacciato. A mio avviso, è contro la squadra rossonera che tutte le altre devono temere di giocarci contro…”.

Quindi prevedi un percorso importante anche in Europa da parte della squadra di Pioli…

“Io dico oltre ai quarti di finale, senza problemi. È una delle otto-nove squadre papabili a vincere la Champions. L’anno scorso, il Milan è arrivato in semifinale….”.

In campionato invece?

“Fronte nazionale, mi aspetto un duello tra Milan e Inter, non includo il Napoli, per scudetto e Coppa Italia”.