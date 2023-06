ESCLUSIVA MN - Maietta: "Il Milan ideale per Frattesi. Sarebbe nel posto giusto"

MilanNews.it

In merito all’accostamento di Davide Frattesi al Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Domenico Maietta, compagno dell’attuale centrocampista del Sassuolo ai tempi dell’Empoli (2019-2020).

Ci hai giocato insieme: in quale ruolo può rendere al meglio Frattesi?

“Su Davide non ho alcun dubbio: lui è una mezz’ala destra pura. Ha gamba, è intelligente tatticamente e ha tempi di inserimento. Rispetto a quando era con noi, è anche cresciuto in maniera significativa dal punto di vista fisico”.

Hai parlato di un giocatore molto intelligente tatticamente. Come lo prospetteresti calato nel contesto Milan di Pioli?

“Con Pioli sarebbe il top. Prima ho parlato di Frattesi come mezz’ala destra, ma con noi a Empoli è capitato che fosse collocato anche in cabina di regia. Logico che, così facendo, non ne capitalizzi le ottime doti di inserimento. Magari il tecnico rossonero lo fa evolvere trequartista dietro a una o due punte. Diciamo che al Milan sarebbe nel posto giusto, al momento giusto”.

Avresti immaginato appena due anni e mezzo fa che, da lì a poco, sarebbe diventato oggetto del desiderio di tutti i top club italiani?

“Io sì, ma anche tutti quanti in società. Rispetto agli altri club, il Milan sarebbe l’ideale perché punta molto sul valore gruppo. Lui è uno in grado di inserirsi al meglio in qualsiasi contesto. Non ha difficoltà di adattamento. Dirò una cosa forte…”.

Prego.

“Prendendo Frattesi, non solo lui fa un salto di qualità, ma anche il Milan. Perché, in questo modo, i rossoneri si aggiudicano un centrocampista duttile, completo e affidabile a livello tattico e di personalità”