esclusiva mn - Maini: "Pulisic e Loftus-Cheek ok, a CDK va data un'altra chance"

In merito al mercato del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Gianpiero Maini, calciatore rossonero tra il 1997 e il 1999. Ecco le sue parole:

Ti ha convinto, sin qui, il mercato del Milan?

“Il Milan ha fatto una rivoluzione netta. Prima via Ibrahimovic, poi Maldini e Massara e infine Tonali. Ora sono arrivati Pulisic e Loftus-Cheek, due calciatori di livello internazionale. Non ho ragione di dubitare del fatto che possano fare bene anche in Italia”.

Un mercato improntato a uno scacchiere tattico da 4-3-3?

“Tutti gli indizi portano a quello, anche Reijnders. Poi vediamo: Pioli ha sempre un’arma in più in grado di sorprenderti a partita in corso. È molto all’avanguardia”.

Fossi in Pioli concederesti un’altra chance a De Ketelaere?

“Ribalto la domanda e chiedo perché no. Lo scotto di San Siro lo hanno pagato tanti, Leao compreso. Bisognerebbe dargli almeno un’altra stagione di tempo”.

A quali obiettivi dovrebbe ambire il Milan?

“Mi sbaglierò, ma io vedo un Milan che vuole tornare protagonista sul campo internazionale. Gli acquisti sembrano andare tutti in quella direzione…”.