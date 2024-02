esclusiva mn - Mannari: "Fase difensiva del Milan importante questa sera, Bennacer e Leao due top per Pioli"

Riguardo all’imminente Milan-Napoli e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Graziano Mannari, ex calciatore del Diavolo. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti tra Milan e Napoli?

“Il Milan, per ragioni di classifica, è avvantaggiata. Logico che il Napoli non va sottovalutato: è alla ricerca di rilanciarsi e, in fase di possesso, sa sviluppare trame interessanti. Sarà molto importante la fase difensiva che imposterà Pioli in quei possibili frangenti”.

A proposito di Pioli: come giudichi il suo lavoro sin qui?

“Positivamente. La stagione attuale è molto buona. La società ha cambiato praticamente tutto, nessuno poteva dare per scontato nulla. Il Milan è terzo e, qualitativamente, esprime un ottimo calcio”.

Lo confermeresti sulla panchina rossonera la prossima stagione?

“Dipende dalla sua volontà e da quella della società. Ad ogni modo, sì. Ricordiamoci dove Pioli ha preso il Milan e dove lo ha portato. Il lavoro importante di valorizzazione di tanti singoli giocatori”.

Quanto sarà importante, tatticamente, il ritorno di Bennacer?

“Molto, calciatore fondamentale a livello difensivo e offensivo. Intelligente è disponibile. Oltre a lui, mi piace anche molto Adli: che scoperta davanti alla difesa. Grande intuizione di Pioli”.

Avresti mai auspicato un simile rendimento da parte di Jovic?

“Se un club come il Real Madrid ha scelto di prenderlo giovanissimo, un motivo ci sarà pur stato. Poi, in seguito, non ha dimostrato di appartenere a certi livelli. Adesso, tuttavia, mi sembra ritrovato. È una validissima alternativa a Giroud, per il quale il tempo sembra essersi fermato: campione indiscusso”.

Leao è un top player?

“È il valore aggiunto del Milan attuale. A me piace molto. Nelle ultime partite ha fatto la differenza. È un calciatore importante, sul quale si è costruito intorno saggiamente un progetto sul lungo termine”.

Ti aspetti un Milan protagonista in Europa League?

“Penso che il Milan abbia tutte le carte in regola per vincerla. Dopo l’eliminazione dalla Champions, può e deve essere un obiettivo. In caso di successo, cambiare Pioli diventerebbe molto complicato”.