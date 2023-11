esclusiva mn - Mannari: "Mercato Milan, la dirigenza non ha colpe. A gennaio..."

Riguardo all’attualità in chiave Milan, abbiamo intervistato in esclusiva Graziano Mannari, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Come ti spieghi le difficoltà riscontrate recentemente dal Milan? Colpe tutte attribuibili a Pioli e al suo staff?

“Mi sembra assurdo pensare che le colpe siano soltanto di un singolo. Quando le cose non vanno bene, incidono sempre molti fattori…”.

Per esempio, per quali ragioni i rossoneri hanno subito un numero tanto ingente di infortuni muscolari?

“Il Milan è impegnato su tre competizioni e ha calciatori convocati stabilmente nelle rispettive nazionali. L’elevato numero di partite che si disputano finisce, inevitabilmente, per incidere. Anche altre squadre sono nella medesima condizione? Non esiste una scienza esatta. Altrimenti tutti avrebbero o ogni singolo calciatore a disposizione, oppure mai”.

Furlani e Moncada avrebbero potuto incidere di più sull’allestimento dell’organico, puntando anche a ricambi di qualità?

“Per me il mercato estivo del Milan è stato pazzesco, hanno preso giocatori fortissimi. Non vedo per quali ragioni si debba incolpare la dirigenza”.

A tuo avviso, pertanto, la rosa rossonera è completa così o occorre intervenire a gennaio?

“A gennaio non si rivoluzionano mai le squadre, è - da sempre - un mercato di occasioni. Se c’è la possibilità, occorrerebbe una punta alternativa a Giroud. Poi, viste le condizioni precarie di Kalulu, anche un difensore centrale. Inoltre penserei anche, eventualmente, a un terzino sinistro di ruolo, che possa fungere da ricambio a Teho Hernandez”.

Come immagineresti Ibra calato nel contesto societario del Milan attuale?

“Figure come la sua, o - quando c’era - quella di Maldini, non possono che fare del bene alla causa della squadra e della società. Bisogna però vedere se, effettivamente, vi saranno sviluppi di questo tipo. Secondo me è necessario prima comprendere che tipo di ruolo Ibra intende esercitare. Dopodichè si vedrà”.