ESCLUSIVA MN - Mannari: "Serve una prima punta. Con Pulisic e Loftus un Milan internazionale"

Gli acquisti di Pulisic e Loftus-Cheek hanno dato il via alla stagione rossonera, con i due ex Chelsea già sul campo a lavorare e pronti a contribuire alla causa rossonera. Relativamente a questo la redazione di MilanNews.it ha intervistato Graziano Mannari, giocatore rossonero tra il 1987 e il 1989. Le sue dichiarazioni sulla stagione che verrà e non solo.

Il tuo giudizio rispetto a un’eventuale cessione di De Ketelaere?

“Ha avuto una stagione difficile, questo è vero e non lo nega nessuno. Però io mi fido di Maldini e dei colpi magistrali che ha fatto in questi anni. Sarebbe interessante rivederlo un’altra stagione in rossonero”.

In riferimento alla dirigenza attuale invece? Ti soddisfano gli acquisti di Loftus-Cheek e Pulisic?

“Sì, perché è un Milan più fresco, internazionale, che guarda al futuro. Questi due giocatori si sono inoltre già distinti in Premier League, il miglior campionato al mondo”.

A tuo parere Pioli è pronto a virare in maniera preponderante verso il 4-3-3?

“Può darsi, però non puoi applicare quel modulo lì senza un centravanti di ruolo. Con tutto il rispetto per Giroud, però è decisamente datato. Se i rossoneri vogliono essere competitivi, necessitano di una prima punta competitiva di ruolo”.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Milan?

“Lottare per lo scudetto, ma dipende come terminerà il mercato. A mio giudizio, ora come ora, è l’Inter la squadra più forte. In ogni caso immagino i rossoneri quantomeno qualificati nelle prime quattro”.