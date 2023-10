esclusiva mn - Mantovani: "Conosco Pioli, in questi momenti è ancora più determinato per ribaltare la situazione”

vedi letture

Settimana difficile per il Milan dopo le sconfitte contro Juve e Psg e in vista della sfida in trasferta contro il Napoli. Abbiamo intervistato Andrea Mantovani, attualmente opinionista Rai Sport, “pretoriano” dell’attuale tecnico rossonero quando ha seduto sulle panchine di Chievo, Palermo e Bologna.

Come è solito reagire Pioli nei momenti di maggiore difficoltà?

“Conosco molto bene il mister: una delle sue caratteristiche più importanti è non piangersi mai addosso. Un’altra, notevolmente importante, è di essere sempre onesto e lucido rispetto a quello che è successo o potrebbe accadere. Fossi in un tifoso milanista, sarei tranquillo”.

Il Milan è tuttavia reduce da due sconfitte consecutive, tra campionato e Champions League…

“Io non vedo crisi all’orizzonte. Il Milan è secondo in classifica e segue il suo allenatore. E poi è proprio in questi momenti in cui mister Pioli è ancora più determinato a far meglio per ribaltare la situazione”.

Come è solito rapportarsi con i senatori, in situazioni di questo tipo?

“Pubblicamente, Pioli gestisce certe situazioni in un modo, nello spogliatoio in un altro. È diventato, negli anni, uno dei migliori allenatori in Europa proprio perché fa dell’ascolto dei leader dello spogliatoio una delle caratteristiche più importanti. Anche quando lo avevo io procedeva in questo modo. Penso che i due si confronteranno costruttivamente e la situazione si risolverà per il meglio. Non intravedo nessuna miccia negativa che sta per esplodere, tanto per intenderci”.

Quali devono essere gli obiettivi stagionali del Milan?

“Con la squadra che possiede, è lecito che il Milan punti allo scudetto. In Champions la situazione è complicata? Vedremo cosa accadrà. Ci sono ancora altre partite da giocare. A Parigi, fino al gol di Mbappe, non era stato un pessimo Milan. Le sue occasioni, se le è ritagliate”.