esclusiva mn - Mantovani: "Pioli non si adagia mai. Contro il Bologna potrebbe non essere ancora il vero Milan"

vedi letture

Mancano appena due giorni all'inizo del campionato rossonero. Lunedì alle 21 il Milan sarà impegnato al Dall'Ara contro il Bologna. La redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Andrea Mantovani, ex calciatore del club emiliano, allenato da Pioli in rossoblù nella stagione 2013-2014, attualmente opinionista Rai Sport. Le sue dichiarazioni in vista della sfida.

Conosci perfettamente Pioli: come ti aspetti che approccerà alla rivoluzione del Milan di questa stagione?

“Secondo me, fronte acquisti, l’ha voluta e cercata lui: è uno che non si adagia mai. Cerca di continuo stimoli nuovi. Si aggiorna e non lascia nulla al caso”.

Senza Ibra e Maldini alle spalle la gestione di gruppo e spogliatoio potrebbe essere più complicata?

“Per me il protagonista totale della rinascita del Milan è proprio Pioli. Si sa adattare al gruppo che ha a disposizione e lo plasma e sua immagine e somiglianza. Riesce anche a migliorarti in stadi avanzati della carriera. Una fortuna averlo incontrato”.

Che tipo di sistema tattico ti aspetti dal suo Milan?

“Nessuno lo sa. Con questi nuovi acquisti - soprattutto con Okafor, Chukuewze, Pulisic e Musah - resta con le carte coperte. Può mettersi a tre a centrocampo, come a due, come a quattro o, come fece con Kessie, giocare con un finto trequartista. Anno dopo anno, come dicevamo, ha reso il Milan più dinamico e imprevedibile. Proprio come vuole il calcio moderno. Ma Pioli è così: si aggiornava in continuazione con noi a Bologna, lo fece alla Lazio, all’Inter e - appunto - in rossonero”.

Che tipo di partita ti aspetti contro il Bologna?

“È la prima di campionato e fare previsioni è complicato per tutti. Io dico che potrebbe non essere ancora il vero Milan. Ma, a stagione in corso, non preoccupatevi che i rossoneri ci sorprenderanno”.

Chi si giocherà lo scudetto?

“Milan sicuramente protagonista, insieme a Inter, Napoli e - vedremo - Juventus. Occhio anche all’Atalanta: il mercato della squadra di Gasperini è stato estremamente interessante”.