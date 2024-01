esclusiva mn - Manzo: "Non ci sono ragioni per cambiare ora Pioli. Mercato? Servono investimenti mirati e di qualità"

Riguardo alla vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Cagliari e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Andrea Manzo, ex calciatore del Diavolo. Ecco le sue parole:

Come commenti la vittoria del Milan contro il Cagliari in Coppa Italia?

“Sicuramente un ottimo modo di cominciare l’anno, anche se non mi focalizzerei più di tanto sul risultato in sè. In campo, sono scese le riserve”.

Quali indicazioni tecnico-tattiche, seppur minime, si possono dedurre dal match?

“Che Leao sta recuperando fisicamente, come il resto della squadra. Inoltre l’abnegazione di Jovic è molto importante: sicuramente al Milan un’altra punta serve, però - con l’ex Fiorentina in queste condizioni - si può ancora attendere per fare valutazioni più ampie su chi prendere, senza sbagliare”.

Che tipo di impatto ti aspetti da Gabbia nella sua seconda vita rossonera?

“Lui è cresciuto nel vivaio del club. Sicuramente darà una grande mano anche a livello di spogliatoio, dove ci sono tanti giovani”.

Verso quali altri profili ti orienteresti sul mercato?

“A gennaio, se il Milan potesse spendere, dovrebbe compiere investimenti mirati, di qualità. Altrimenti, tanto vale aspettare giugno. Tanto gli obiettivi di questa stagione sono abbastanza definiti”.

Ossia?

“La priorità è la qualificazione in Champions, anche per ragioni di prestigio del club, oltre che economiche. La squadra di Pioli ce la può tranquillamente fare”.

Pioli continuerà sulla panchina del Milan anche la prossima stagione?

“Al termine dell’annata, il club e l’allenatore tireranno le somme. Adesso è troppo presto per pensare a un cambio di tecnico, non ci sono, inoltre, le ragioni per farlo”.

Come ti spieghi così tanti infortuni muscolari?

“Ormai è impossibile pensare di fare preparazioni estive come si deve. C’è troppo poco tempo. Le cominci e subito devi giocare trofei amichevoli dall’altra parte del mondo. Giocare ogni tre giorni, inoltre, comporta uno stress muscolare da non sottovalutare. Sicuramente Pioli e il suo staff hanno sbagliato qualcosa, ma lo scenario di partenza è questo e la società lo sa”.