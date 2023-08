esclusiva mn - Marzorati: "Chukuewze è devastante, Pulisic e Musah profili di spessore"

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Lino Marzorati, ex calciatore del Milan, il quale ha commentato così il mercato rossonero:

Tra tutti i colpi in entrata del Milan qual è quello che ti ha convinto maggiormente?

“Sono molto curioso di vedere tutti i giocatori. Sicuramente Chukuewze: è devastante! Poi ci metto anche Pulisic e Musah, due profili di spessore”.

C’è il rischio che, con così tanti nuovi, il Milan potrebbe riscontrare qualche difficoltà in termini di ambientamento dei singoli e, conseguentemente, andare incontro a una stagione di transizione?

“Questo non credo. Perché ora sono tutti in ritiro e Pioli possiede il tempo necessario per poterli conoscere e testare tatticamente. E poi, anche se fosse, c’è una cosa da dire…”.

Ossia?

“Ossia che non bisogna dare giudizi affrettati sui calciatori. Lo dico riferendomi a De Ketelaere. Guardate Tonali: il primo anno era visto male da tutti i tifosi del Milan, poi è stato riveduto a prezzo d’oro”.

Sei stato lanciato in rossonero da Ancelotti. Intravedi alcune analogie con Pioli?

“Due grandissimi allenatori, abili nel gestire i gruppi e nel valorizzarli. Forse Pioli, rispetto a lui, potrebbe avere qualche difficoltà in più perché, ormai, nel calcio moderno gli organici si smontano e rimontano molto facilmente. La sua bravura sta nel vincere, cambiando sempre base di giocatori”.