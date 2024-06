esclusiva mn Milan su Emerson Royal. Dall'UK: "Cult hero dei tifosi del Tottenham. Il club pronto a cederlo"

Emerson Royal è un nome caldo per la fascia destra del Milan. 25 anni compiuti a gennaio, il brasiliano gode anche dello status di comunitario avendo anche il passaporto spagnolo. Pur legato al Tottenham fino al 2026, i londinesi sembrano più che mai aperti a trattare un suo trasferimento. Ma davvero il giocatore farebbe al caso del Milan. Il collega del Sun, Tom Barclay, ci ha tracciato un bilancio dei suoi tre anni con la maglia degli Spurs.

Tom Barclay, come valuti le tre stagioni di Emerson Royal al Tottenham?

"Non un successo travolgente. Ci sono state delle buone partite, ne ricordo una contro il Manchester City vinta dagli Spurs dove fece una grande prestazione. Dall'altra parte ci sono state molte non all'altezza. Ricordo un derby da incubo contro l'Arsenal, perso 1-3 dove si è fatto espellere. Lui stesso non sembra un profilo adatto al gioco di Postecoglou".

Quali sono i suoi punti di forza?

"I suoi grandi punti di forza sono la fisicità, la forma fisica, la versatilità e l'affidabilità. Postecoglou ne apprezza l'etica del lavoro, si dà molto da fare e durante gli allenamenti nei test è tra i migliori".

In cosa non ti convince?

"Tecnicamente non credo sia il massimo, anche se ha segnato un bellissimo gol contro il Brentford ad agosto. Pur essendo un esterno, non mi convince nemmeno sui cross".

Qual è la considerazione che c'è tra i tifosi di Emerson Royal?

"Per i tifosi è un cult hero. Lo apprezzano, ma più per il carattere che ci mette e il fatto che ha giocato in certe posizioni nei momenti difficili e ha fatto del suo meglio. Ma do fatto non ritengono che sia un giocatore così bravo. Diciamo che se dovesse andare via i tifosi non saranno troppo tristi".

Nel Tottenham di Conte lo abbiamo visto come esterno di centrocampo con la difesa a 3, con Postecoglou terzino destro, sinistro, centrale nella difesa a 4. Dove secondo te rende meglio?

"Penso che dia il meglio come terzino destro nella difesa a quattro. Devo dire che non è poi così male nemmeno come braccetto destro nella difesa a tre. Meno bene invece come quinto. Ha fatto un ottimo lavoro come difensore centrale improvvisato in una squadra a quattro all'inizio di questa stagione, ma ha faticato come terzino sinistro".

Ci risulta che il Milan sia interessato al suo acquisto. Credi che il Tottenham possa cederlo?

"Sì, penso che il Tottenham lo venderà quest'estate. Come detto, Postecoglou lo apprezza davvero per la sua etica del lavoro e il suo atteggiamento, ma non è un giocatore che si adatta davvero al suo stile di gioco. Gli Spurs hanno rifiutato un'offerta di circa 25 milioni di euro da parte dell'Al-Nassr a gennaio, ma penso che un'offerta simile gli potrebbe arrivare quest'estate. Il club saudita è nuovamente interessato".

Quali altri giocatori del Tottenham sono sul mercato (e potrebbero essere interessanti per la Serie A)?

"Gli Spurs stanno cercando di raccogliere fondi vendendo diversi giocatori, alcuni dei quali potrebbero interessare alla Serie A: Giovani Lo Celso, Pierre Emile-Hojbjerg, Bryan Gil, Tanguy Ndombele, Djed Spence e Joe Rodon".