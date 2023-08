esclusiva mn - Morleo: "Col Bologna partita aperta, mercato del Milan importante"

In merito all’imminente sfida del Milan con il Bologna e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente Archimede Morleo, ex calciatore rossoblù (tra il 2010 e il 2017), allenato tra le fila emiliane da Stefano Pioli (precisamente tra il 2011 e il 2014). Queste le sue dichiarazioni:

Il tuo punto di vista rispetto al mercato del Milan?

“È stato un mercato puntato sul ringiovanimento, rispetto a giocatori di prospettiva. Ottima scelta, rarissima in una squadra di prima fascia in Italia”.

I rossoneri necessitano di altre pedine in entrata?

“Non so se, fino alla fine, arriverà la famosa “ciliegina”, ma - al momento - credo sia un buonissimo mercato”.

Che tipo di match ti aspetti contro il Bologna, ambiente che conosci molto bene?

“Le partite di inizio campionato sono sempre sorprendenti, dipenderà da tanti fattori: temperatura e preparazione fisica su tutti. Mi aspetto, in ogni caso, una partita aperta, giocata a viso aperto anche dagli emiliani”.

Consoci molto bene Pioli: c’è il rischio che sia stato lasciato eccessivamente “solo al comando”?

“No, il cambio che c’è stato gli farà bene: sarà come affrontare una nuova avventura nella stessa società. Conoscendolo, sarei stato più scettico se avessero cambiato poco”.

Chi si contenderà lo scudetto?

“Difficile dirlo ora: tutte le squadre di vertice hanno perso giocatori importanti. Per me sarà sfida tra Inter, Napoli, Milan e Juventus a pari merito”.