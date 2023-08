esclusiva mn - Moscardelli: "Pioli si fida di Giroud, ma il mercato è ancora aperto. Contro il Bologna non sarà facile”

Riguardo all’imminente sfida tra Bologna e Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Davide Moscardelli, ex calciatore degli emiliani (stagione 2013-2014), punto fermo del Chievo e della formazione rossoblù medesima di Stefano Pioli (a livello complessivo, tra il 2010 e il 2014).

Eri un pretoriano di Stefano Pioli. Come si approccia l’attuale tecnico rossonero rispetto ai cambiamenti netti e trasversali, come quello del Milan di questa stagione?

“Li sa gestire perfettamente. È maniacale nell’inserimento dei nuovi, che chiama, cerca e vuole direttamente lui. Se non ingranano subito, è anche disposto ad aspettarli. Secondo me è l’allenatore perfetto per aprire nuovi cicli e porsi nuovi obiettivi. Si aggiorna e sta al passo con i tempi sempre, comunque e dovunque”.

Il calciatore che ha scelto che ti incuriosisce di più?

“Conoscendo il mister, vorrà capitalizzare al massimo il potenziale offensivo che ha a disposizione con Chukwueze, Leao, Pulisic e le sovrapposizioni di Theo Hernandez”.

Ai rossoneri, attualmente, non manca una prima punta di peso?

“Devo dirvi la mia? Secondo me Pioli si fida molto di Giroud e partirà con lui. Poi vedremo. Il mercato è ancora aperto”.

Che tipo di partita prospetti tra il Milan e il “tuo” Bologna?

“Non sarà facile per il Milan. Queste sfide esaltano quella piazza. Io conosco molto bene l’ambiente: i rossoneri troveranno un Dall’Ara infuocato. Sicuramente Pioli non sottovaluterà la portata della sfida”.

A quali obiettivi stagionali pensi possa puntare il Milan?

“Sono arrivati tanti nuovi giocatori. Dopo cinque-sei partite, potremo avere le idee molto più chiare. Logico che l’organico è lungo e competitivo per essere protagonisti sia in campionato, sia in Europa”.