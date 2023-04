ESCLUSIVA MN - Neto: "Euroderby, conterà la condizione per fare il salto di qualità. Maignan? Mi piace la serenità che trasmette"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Neto, ex portiere brasiliano oggi in forza al Bournemouth in Premier League e che nel nostro campionato ha giocato con le maglie di Fiorentina e Juve.

Neto, Milan e Inter sono in semifinale di Champions League. Dove possono arrivare e te lo saresti aspettato di vedere due squadre italiane in semfinale della massima competizione europea?

"Era dura aspettarselo ma in queste coppe può succedere di tutto. Milan e Inter però sono due squadre che hanno messo tanta intensità nel loro gioco. In questa parte della stagione è molto importante l'energia e arrivare a queste partite con l'energia giusta. Per Milan e Inter conta molto la condizione con la quale si presenteranno all'appuntamento per fare il salto di qualità. Vediamo chi vincerà, fare previsioni è difficile."

Tra Maignan e Onana chi preferisci?

"Mi piace molto Maignan. Mi piace davvero molto il suo stile di gioco."

Non ha punti deboli?

"Tutti i portieri hanno punti deboli. A me piace molto la serenità che trasmette, per me questo è importantissimo per un portiere".