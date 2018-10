ESCLUSIVA MN - Onofri: "Biglia fondamentale per il Milan. Ok il 4-4-2, Higuain e Cutrone pericolo costante per gli avversari"

Per commentare il momento del Milan dopo il successo contro la Sampdoria e in vista della sfida di questa sera contro il Genoa, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Claudio Onofri, ex giocatore del Grifone e attualmente commentatore di Sky. Ecco le sue parole:

Cosa ne pensa del 4-4-2 visto contro la Sampdoria?

"Rispetto al 4-3-3 permette di utilizzare insieme Higuain e Cutrone e questo non è poco. A me il modulo precedente sembrava quello più adatto alle caratteristiche della rosa del Milan, ma era penalizzante perchè non potevi schierare due punte come Cutrone ed Higuain. Il passaggio al 4-4-2 ha funzionato finora, come ha dimostrato per esempio l'ottima combinazione tra i due centravanti rossoneri contro la Sampdoria in occasione del gol del Pipita. Sono complementari tra di loro e sono un costante pericolo per le difese avversarie. C'è stata un'evoluzione, ma devo dire che il Milan giocava bene anche con il 4-3-3".

Da un punto di vista difensivo, cosa cambia dal 4-3-3 al 4-4-2?

"Con il 4-4-2, devi chiedere maggiore apporto difensivo sulle fasce agli esterni più alti. Se prima erano le mezzali a chiudere sulle incursioni dei terzini avversari, ora tocca a Suso e Calhanoglu dare una maggiore mano in fase difensiva. Questi comunque per me sono solo dettagli, le difficoltà del Milan nella fase difensiva derivano purtroppo da errori dei singoli".

Suso può trovare qualche difficoltà ad adattarsi al ruolo di esterno di centrocampo?

"Per me no. Anche perchè va detto che con due uomini in area di rigore avere uno come Suso che rientra e crossa con il suo mancino è un grande vantaggio per il Milan. Prima c'era solo Higuain e Calhanoglu si inseriva poco in area, mentre ora i due centravanti si possono dividere l'area di rigore. Se il Milan migliora la fase difensiva, le due punte sono un arricchimento molto importante per l'attacco milanista".

Quanto è importante Biglia per questo Milan?

"E' fondamentale per il Milan. L'anno scorso ha impiegato un po' per adattarsi, ma l'argentino, fin dai tempi dell'Anderlecht, è un ottimo centrocampista. La scorsa stagione si è fatto vedere poco, mentre quest'anno sta dimostrando di essere stato un ottimo acquisto in quanto è un giocatore di alto livello. E' un giocatore vero, se rende come sa per il Milan è un ottimo acquisto, anche se lo ha preso l'anno scorso".

Che partita si aspetta questa sera tra Milan e Genoa?

"Mi aspetto una partita difficile per entrambe le squadre. Il Genoa si trova di fronte una squadra rinata dopo la vittoria contro la Sampdoria, che gioca in casa e contro cui non è mai facile giocare. Mi aspetto però che anche il Genoa possa mettere in difficoltà il Milan, soprattutto se Juric riuscirà a dare grande aggressività e ripartenze veloci alla sua squadra. Il problema dei rossoblù è che non hanno ancora la giusta continuità: contro l'Udinese, per esempio, hanno fatto molto bene nel primo tempo, ma nella ripresa sono quasi spariti dal campo. Se aumenterà il minutaggio dell'aggressività, allora il Milan potrebbe avere qualche difficoltà, anche se va detto che spesso le partite vengono decise da alcuni episodi. Mi aspetto una partita viva e vivace. Sono due squadre in crescita e quindi mi aspetto una bella partita".