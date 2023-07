esclusiva mn - Ordine: "Loftus e Reijnders rispondono alle esigenze di Pioli ma serve più equilibrio. Su Cardinale..."

vedi letture

A un mese dall'inizio del mercato, dopo una sessione fin qui affrontata da protagonista per il Milan con sette colpi già chiusi e altri in arrivo, la redazione di MilanNews.it si è affidata alle parole di Franco Ordine, noto giornalista vicino alle vicende di Milanello ed editorialista di MilanNews.it, per parlare sia dell'andamento del mercato rossonero che del centrocampo del Milan, mai pienamente sostituita dai rossoneri. Di seguito le dichiarazioni di Ordine e il video del suo intervento.

Sui pregiudizi contro Cardinale: "Durante il mercato e dopo la partenza di Tonali ho preso nota di una serie di previsioni catastrofiche tipo: «Cardinale prenderà gli 80 milioni guadagnati dall'affare Tonali, se li mette in tasca per pagare gli interessi a Elliott del prestito ricevuto per acquistare il Milan». Questo un tema proposto da qualche opinionista e abbracciato da alcuni tifosi che temevano il peggio. Ora, alla luce di quello che è accaduto e al di là della valutazione tecnica che si vedrà solo sul campo, dal punto di vista operativo questa tesi è stata clamorosamente smentita. Non riconoscerlo pubblicamente dicendo di aver sbagliato, di aver commesso un clamoroso errore vittime di un pregiudizio nei confronti dell'azionista americana, non dà credibilità"

Sul nuovo centrocampo rossonero: "Loftus-Cheek e Reijnders rispondono perfettamente alle nuove esigenze tracciate da Pioli: preparare un centrocampo che abbia una maggiore vocazione offensiva. Anche perché viene completato con Pulisic e Chukwueze che hanno, oltre che un ruolo di attaccante, anche una propensione chiaramente offensiva".

Su cosa manca alla mediana del Milan: "Una squadra però deve ricevere alcuni equilibri: per riequilibrare questo centrocampo, occorre un centrocampista difensivo che possa essere scudo protettivo per la difesa. Ho fatto come esempio Desailly e ho pensato in questo momento che a questa interpretazione potrebbe prestarsi anche Franck Kessie".

Perché Kessie? "Mi rendo conto che è una sorta di provocazione: so che sarà difficile ma io lo dico solamente nel caso in cui lo prendesse la Juventus. Da sempre nel mercato, come dimostra l'affare Lukaku, se tu togli un giocatore di rilievo a una squadra rivale, compi due affari in uno: ti rinforzi tu e indebolisci il rivale. Poi so che non arriverà Kessie ma qualcun altro, come Musah"