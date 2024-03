esclusiva mn Orlando: "Milan eccessivamente vulnerabile dietro, Empoli a San Siro col coltello tra i denti"

vedi letture

In merito all’imminente Milan-Empoli e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Massimo Orlando, ex calciatore del Diavolo, attualmente opinionista Radio Rai. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita sarà Milan-Empoli? “Mi aspetto un Milan che farà rifiatare, giustamente, i calciatori che hanno giocato di più e un Empoli, da non sottovalutare, che verrà a San Siro con il coltello tra i denti, a caccia di punti salvezza. Con Nicola è una squadra, coralmente, ridimensionata a livello mentale”.

Quali possibili insidie potrebbero riscontrare i rossoneri? “Le stesse di sempre. A livello difensivo è un Milan eccessivamente vulnerabile. Subisce gol con molta facilità. Probabilmente è una questione di concentrazione. In più, ultimamente, non vedo più Maignan così preponderante come in passato”.

Gli uomini da cui Pioli non può prescindere, indipendentemente dalle rotazioni? “La forza di questo Milan è Rafa Leao, imprendibile quando prende campo. Il fatto di essere spesso altalenante lo rende imprevedibile, sempre. E poi c’è Pulisic: grande tecnica e accelerazioni improvvise. Molto bene anche la scelta di provare a equilibrare il tutto, inserendo due mediani puliti nel palleggio”.

Hai sentito recentemente il tuo ex compagno di squadra e amico Pioli, dopo le parole di Cardinale? Quali sensazioni hai riguardo al suo futuro? “Io penso che il Milan stia programmando un futuro diverso rispetto al cammino con Pioli. Non credo che i risultati di questa stagione, anche la possibile vittoria dell’Europa League, potrebbero cambiare qualcosa. Ad ogni modo, è arrivato in rossonero da traghettatore e ne uscirà da vincitore di uno scudetto”.