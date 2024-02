esclusiva mn - Orlando: "Pioli? Credo che vogliano cambiare in società. Europa League obiettivo primario"

Il big match tra Milan e Napoli è sempre più vicino. La sfida si giocherà domenica sera alle 20.45 presso lo stadio di San Siro. Un'occasione per il Milan per consolidare il terzo posto ma anche per arrivare preparati alla sfida di andata del playoff di Europa League contro il Rennes che si giocherà giovedì 15 sempre a San Siro. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Orlando, ex giocatore rossonero e oggi opinionista Rai Radio. Le sue parole.

Con uno Jovic così in forma diventa più complicato per Pioli scegliere davanti?

“Ben venga l’exploit di Jovic. Per come era partito, io non me lo aspettavo. Però è sinonimo di intelligenza: è arrivato al Milan in punta di piedi, ha capito in quale realtà si stesse trovando e ha dimostrato sempre il suo valore, tutte le volte che è stato chiamato in causa. Certamente, ora come ora, merita di giocare”.

Ti convince la proposta tecnico-tattica rossonera?

“Forse il Milan è la squadra più emozionante e stimolante da vedere: le partite sono sempre entusiasmanti a livello di prestazione. Purtroppo c’è da correggere la fase di non possesso: una squadra come quella rossonera non può subire più di venti gol. Non te lo puoi permettere”.

Che tipo di mercato estivo prospetti?

“Vediamo come finirà la stagione. Ad ogni modo, mi concentrerei sul rinnovare il pacchetto arretrato e prenderei un ulteriore centrocampista. Il resto del budget, se Jovic continua a rendere così, lo puoi investire su un altro attaccante, ma - ora come ora - l’ex Fiorentina ha stupito ogni aspettativa”.

Il Diavolo può puntare concretamente alla vittoria dell’Europa League?

“Ci sono diverse squadre competitive, però - essendo ormai la qualificazione in Champions un discorso chiuso - deve essere l’obiettivo primario. A maggior ragione per il fatto di non aver passato il turno in Coppa Italia”.

Hai il sentore che Pioli lasci il Milan a fine stagione?

“Credo che in società vogliano cambiare. Per chi non saprei, ma penso che intraprenderanno una strada differente. Stimo Stefano (Pioli ndr): ci ho giocato insieme, è un amico e ha portato il Milan a vincere lo scudetto due anni fa contro ogni aspettativa. Però, alla fine, incidono tanti fattori: la mancata qualificazione agli ottavi di Champions, la corsa per il tricolore in questa stagione, la Coppa Italia e i tanti infortuni. A livello sommario, sono componenti che pesano. Penso sia terminato il suo ciclo. Nulla gli toglie il rimanere eternamente nella storia del club”.