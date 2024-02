esclusiva mn - Pacchioni: "Mercato Milan senza alti o bassi. Futuro di Pioli? Non dipende dai risultati"

Il mercato di gennaio si conclude oggi e fra due giorni il Milan sarà in campo per la ventitreesima giornata di Serie A contro il Frosinone allo stadio Benito Stirpe: fischio di inizio alle ore 18. Per parlare di questa sessione di mercato e del momento rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il conduttore radiofonico Paolo Pacchioni, di Rtl 102.5. Le sue parole.

Come giudichi il mercato di gennaio del Milan?

“Senza troppi alti, nè troppi bassi. È stato preso Gabbia, profilo funzionale alla causa del Milan. Su Terracciano è più una scommessa da valutare in corso d’opera: per ora ha commesso un errore contro il Bologna, avrà altre chance per riscattarsi. La cessione di Krunic? È un giocatore che ha sempre dato equilibrio al Milan, non saprei dire se sia stata fatta la cosa giusta o quella sbagliata. Credo sia stata decisiva la volontà del calciatore di essere ceduto”.

Come ti spieghi, in generale, il rendimento altalenante della stagione dei rossoneri?

“È una squadra che, per dare una parvenza di reazione, deve sempre arrivare con l’acqua alla gola. È una dinamica che preoccupa”.

Quali devono essere, ora come ora, gli obiettivi stagionali del Milan?

“In campionato l’obbligo è e deve essere la qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo terzo-quarto posto mi sembra significativamente assodato. Per quanto riguarda i trofei, vincere l’Europa League rappresenterebbe una svolta non poco considerevole nella stagione dei rossoneri. Non è un trofeo come la Champions, ma ha - ad ogni modo - il suo valore”.

Che tipo di partita ti aspetti tra i rossoneri e il Frosinone?

“Sicuramente non una gara da sottovalutare. Il Frosinone è un avversario che, ultimamente, ha fatto intravedere cose importanti a livello di crescita. Vedremo”.

Pioli meriterebbe la riconferma sulla panchina del Milan la prossima stagione?

“Non è una valutazione che si può fare legando il tutto a una questione di risultati, anche in caso Pioli conducesse il Milan alla vittoria dell’Europa League. Le colpe legate al rendimento altalenante dei rossoneri non sono certamente tutte dell’attuale tecnico rossonero, così come gli infortuni. Però, nel calcio, c’è un dato certo: di Alex Ferguson ne è esistito soltanto uno. È difficile per un allenatore trasmettere gli stessi stimoli per un ingente numero di stagioni”.