esclusiva mn - Pagliari: "David sarebbe perfetto per il Milan, Pioli grande tecnico. Ok al ritorno di Ibra, ma..."

Come si muoverà il Milan nel mercato di gennaio? A tal proposito, ne abbiamo parlato telefonicamente in esclusiva con Silvio Pagliari, procuratore e intermediario sportivo. Ecco le sue parole:

Che tipo di mosse ti aspetti dal Milan a gennaio?

“Il Milan a gennaio cercherà sicuramente di prendere un attaccante. Leggo di David. Lo seguo e conosco molto bene: ha il gol nel sangue, sarebbe l’ideale per la squadra di Pioli”.

Molti tifosi rossoneri pongono in evidenza le colpe di Pioli medesimo, in relazione a alcune scelte tattiche da lui effettuate nel corso della stagione e corrente…

“Conosco molto bene Stefano. Il problema è tutto quanto italiano. Quando si vince, è soltanto merito dei calciatori. Quando si perde, la colpa va agli allenatori. Film visto e rivisto. A mio avviso, Pioli è un grande tecnico. Ricordiamoci sempre da dove ha preso il Milan e dove lo ha condotto in pochissimo tempo…”.

Il numero di infortuni muscolari dei rossoneri è tuttavia oggettivamente ingente…

“In una stagione e in un contesto calcio moderno in cui si gioca un elevato numero di partite in stagione, può essere un rischio in cui inevitabilmente ti vai a imbattere”.

A quali traguardi può ambire realisticamente il Milan?

“Io grandi problemi tattici non ne vedo. Secondo me Pioli condurrà il Milan stabilmente nei piani alti della classifica”.

Come vedresti l’eventuale ritorno di Ibrahimovic in società?

“Un uomo del suo spessore fa sempre comodo, ma penso che, come in tutti i mestieri, debba studiare, documentarsi, per poter essere al top. Non è detto che se sei stato un campione da calciatore, lo debba per forza essere anche da dirigente. Anzi: la storia ci insegna che, a parte qualche caso sporadico, è sempre stato il contrario. Ben venga Ibra, ma a patto che abbia le conoscenze e le competenze per assumere il ruolo. Maldini, per restare in casa rossonera, possedeva e possiede una conoscenza dei calciatori dei campionati esteri vasta ed approfondita. Per questo l’ho sempre ammirato, come apprezzo molto anche Massara che, essendo cresciuto con un maestro come Walter Sabatini, fa dello scouting la sua qualità migliore…”.

I dirigenti del Milan attuale invece?

“Anche Moncada è molto preparato, a me il suo ultimo mercato, per esempio, è piaciuto”.