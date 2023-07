esclusiva mn - Pagni: "Mercato del Milan chiuso? Vediamo. De Ketelaere andrà via in prestito"

Il mercato del Milan continua a essere scoppiettante: nell'ultima settimana altri due arrivi in attacco importanti come Samuel Chukwueze e Noah Okafor. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore sportivo Danilo Pagni per avere un suo commento sull'andamento della campagna acquisti rossonera e non solo. Le sue parole:

Il Milan ha decisamente messo la sesta con Chukuewze e Okafor…

“Il reparto offensivo è ben assortito, ma con Moncada al vertice non avevo alcun dubbio. Okafor è un mio “pupillo”. Lo avevo già segnalato in precedenza”.

A quali obiettivi stagionali possono ambire i rossoneri?

“Secondo me il Milan intende puntare al vertice in Italia e stupire in Europa, sulla falsa riga di quanto accaduto quest’anno”.

Il mercato del Diavolo si chiude qui?

“Vediamo. Il mercato dipende dalle opportunità e il Milan le sa sfruttare bene, specie sotto traccia. Per me arriverà almeno un altro centrocampista ibrido tra tutte le posizioni del centrocampo, secondo una precisa direttiva…”.

Ossia?

“L’uno contro uno a tutto campo, sia in fase di possesso, sia in fase di non possesso. Ho seguito qualche allenamento di Pioli. Lui chiede questo”.

Compatibile con le caratteristiche di De Ketelaere?

“De Ketelaere andrà via in prestito con obbligo di riscatto. Non credo che il Milan sia interessato a tenerlo. Non possiede queste caratteristiche, che Pioli richiede sia a livello offensivo, sia a livello difensivo”.