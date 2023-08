esclusiva mn - Pagotto: "Il Milan prenderà un altro centrocampista. Giusto cedere CDK"

In merito all’attualità rossonera e al mercato, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Angelo Pagotto, portiere del Milan nella stagione 1996-1997. Ecco le sue parole:

Il mercato del Milan avrà nuovi sbocchi in entrata o si è chiuso ufficialmente?

“No, per me faranno ancora qualcosa in entrata…”.

In quale reparto?

“Secondo me in mezzo al campo. Ricordiamoci che Bennacer starà fuori a lungo. Secondo me Pioli ha chiesto un altro centrocampista”.

I rossoneri hanno cambiato praticamente tutto. Azzardo da annata di transizione o da vertice di classifica?

“No, l’annata di transizione il Milan l’ha fatta la scorsa stagione. Quest’anno i rossoneri lottano per vincere. In tutte le competizioni in cui partecipano”.

Quale tra i nuovi acquisti ti balza maggiormente all’occhio?

“Io credo che Pulisic e Chukuewze siano due giocatori che non facciano cose normali. Per questo mi aspetto un Milan competitivo anche in Europa”.

Sei d’accordo con la partenza di De Ketelaere per l'Atalanta?

“Sì, ha talento indubbiamente, ma deve giocare. Al Milan non troverebbe spazio e sarebbe una stagione vana”.

Il Diavolo parte favorito per lo scudetto?

“Secondo me sì. Se la giocano loro, contro Inter, Lazio e Juve senza Coppe. Napoli? Senza Spalletti ci sono tante incognite, a mio avviso…”.