esclusiva mn - Pasinato: "Milan, sconfitta pesante. Il ciclo di Pioli è finito. Mercato? Serve un rinforzo per reparto"

La stagione del Milan non riesce a rimettersi in carreggiata: i rossoneri, dopo essere andati in difficoltà perdendo punti in campionato e uscendo dalla fase a gironi della Champions League, ora devono abbandonare anche la Coppa Italia. In merito alla sconfitta del Milan contro l’Atalanta nei quarti, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giancarlo Pasinato, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Il tuo giudizio rispetto alla sconfitta del Milan contro l’Atalanta, che vanifica l’obiettivo Coppa Italia?

“Sconfitta pesante per l’obiettivo stagionale, perché - dopo scudetto e Champions - ora non c’è più nemmeno la Coppa Italia. Detto questo, affrontare l’Atalanta non è semplice per nessuno. Non è una squadra piccola contro cui è scontato vincere”.

Quali dovrebbero essere ora gli obiettivi stagionali dei rossoneri?

“La qualificazione in Champions è un obbligo. Altrimenti sarebbe un problema. Ora come ora, non c’è da darla per scontata”.

A tuo avviso il Milan è al completo così o occorrono rinforzi dalla sessione di mercato invernale in corso?

“Per me al Milan servono almeno un altro centrale difensivo, poi un centrocampista e un centravanti. Le partite ci dicono che è una squadra bersagliata dagli infortuni. Non so cosa sia accaduto, ma è un problema che ha penalizzato fortemente la squadra di Pioli, che si è dovuto inventare di tutto tatticamente per forza che : Theo Hernandez, per esempio, non è un difensore centrale, però non c’erano alternative”.

Hai la sensazione che, a fine stagione, le strade tra Pioli e il Milan si divideranno?

“Sì, ormai - fisiologicamente - mi sembra che sia finito un ciclo. Penso che, con coscienza, le parti si divideranno”.