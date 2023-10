esclusiva mn - Pasinato: "Stupito dall'errore di Maignan, il Milan non può fare a meno di Giroud. Leao non sta facendo la differenza"

All'indomani del rocambolesco pareggio per 2-2 tra Napoli e Milan, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giancarlo Pasinato, calciatore rossonero nella stagione 1982-1983. Ecco le sue parole.

Come commenti il pareggio rocambolesco del Milan a Napoli?

“Sono rimasto deluso. Perché il primo tempo è stato impeccabile. Nel secondo, invece…”.

Cosa è accaduto?

“Un calo mentale preoccupante per una squadra di vertice come il Milan. Certe cose non devono accadere. Mi ha stupito anche l’errore di Maignan: inaspettato”.

A tuo avviso sono problemi esclusivamente psicologici o c’è anche una componente di carattere tattico?

“Per me c’è qualcosa che non va in difesa, è palese. Un secondo tempo del genere non è accettabile”.

La nota maggiormente positiva del match?

“Finalmente abbiamo visto risegnare gli attaccanti del Milan. Di Giroud non puoi fare a meno oggettivamente”.

Come commenti la prestazione di Leao?

“Tra tutti è quello che mi è piaciuto meno davanti. Onestamente non capisco cosa gli sia successo ultimamente. Dovrebbe fare la differenza, invece niente”.

Il Milan rimane competitivo in chiave scudetto?

“Assolutamente sì, però non può permettersi di regalare tempi interi ai propri avversari. Ci vuole più concentrazione e anche Pioli lo sa”.