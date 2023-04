ESCLUSIVA MN - Pasqualin: "Leao è decisivo per il Milan. Baldanzi? In questa rosa ci può stare"

"Quella contro l'Empoli sarà la prima di tre gare utili per blindare l'accesso alla prossima Champions League. Sembra che il calendario possa essere favorevole al Milan. Se la squadra di Pioli giocherà con la stessa intensità e lo stesso atteggiamento del Maradona potrà consolidare la propria posizione in classifica, raggiungendo l'obiettivo stagionale".

Signor Pasqualin, che gara sarà per il Milan quella in programma oggi contro l'Empoli?

"Non c'è dubbio che Leao sia un elemento decisivo nell'economia del Milan. I risultati e l'andamento delle partite dipendo da lui, che è certamente l'uomo in più della squadra di Pioli. Se avesse continuità sarebbe a livello dei più celebrati colleghi d'Europa. Sarà importante capire fin da subito in che tipo di serata si troverà e cosa gli passerà per la testa. Il Milan con un Leao svogliato e fuori partite non può vincere, con l'ultimo Leao invece fa la differenza".

Cosa pensa della trattativa per il suo rinnovo di contratto?

"Vedo che la questione stia andando pericolosamente per le lunghe. Il tempo che passa solitamente avvantaggia, per regola non scritta, il giocatore che dovrebbe prolungare il proprio contratto. Espone il rinnovo a tutta una serie di complicanze che possono sorgere da un momento all'altro. Il problema di non firmare è per i giocatori mediocri. Per quelli forti, invece, non firmare mai ingolosisce gli altri concorrenti che possono aumentare l'offerta. Credo che ci siano dei limiti di tollerabilità che stiamo quasi per raggiungere. Dopodiché nessuno può giurare come andrà a finire. Le dichiarazioni delle parti però convergono sul fatto che questo contratto si dovrà fare".

Che idea si è fatto sulla vicenda De Ketelaere?

"De Ketelaere ha delle qualità e in qualche momento le ha fatte intravedere. Per giocare a San Siro tuttavia non bastano. Ho l'impressione che ci voglia un po' di più a livello di carattere e personalità. Se c'è un elemento che non spicca in questo ragazzo è proprio questo. Non convince il suo modo di porsi nei confronti dell'ambiente, comprendendo compagni, avversari e pubblico. Per far parte di una squadra come il Milan però devi avere personalità".

Baldanzi ha la stoffa per diventare un giocatore del Milan?

"Per giocare ad Empoli ce l'ha sicuramente ma farlo a San Siro è tutta un'altra storia. Baldanzi non ha da imparare moltissimo dal punto di vista della tecnica ma indossare la maglia del MIlan è una cosa che va sperimentata. Nell'organico di una squadra come il Milan il ragazzo ci può stare, ma bisogna vedere se poi potrà fare il titolare".