ESCLUSIVA MN - Pauluzzi (Equipe): "Thuram perfetto per il Milan. Theo e Maignan punti fermi, Kalulu da tenere"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per commentare l'interesse del Milan per Marcus Thuram, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Valentin Pauluzzi, giornalista dell’Equipe che ha parlato anche degli altri giocatori francesi che fanno parte della rosa rossonera. Ecco le sue parole:

Quali sono le principali caratteristiche di Marcus Thuram?

“Ora come ora è diventato un centravanti di sfondamento, in grado di garantire profondità e ampiezza alla propria squadra. Nelle ultime stagioni è ancora maturato moltissimo sotto il profilo caratteriale”.

Come lo vedresti inserito nel sistema di gioco di Pioli?

“In maniera perfetta. Perché può fare sia il vice Giroud - ovviamente con esisti diversi rispetto a Origi - sia il vice Leao, perché ha cominciato la carriera partendo da sinistra e ha ottimo passo. La sua duttilità gli consentirebbe di aggregarsi a perfezione in qualsiasi sistema proponga Pioli”.

L’assenza di Maldini e Massara potrebbe portare all’esodo di calciatori come Maignan o Theo Hernandez?

“Non penso. Ormai sono punti fermi del Milan. Secondo me è stata commessa più che altro una serie di “ingenuità” a livello di immagine. All’estero Maldini non solo rappresentava il Milan nella sua essenza, ma anche il prototipo dell’atleta sempre corretto e esemplare”.

Cosa è accaduto invece a Kalulu? L’anno scorso tu il giocatore rivelazione della difesa rossonera, quest’anno invece…

“Ha avuto un calo vistoso, ma - fossi nel Milan - lo terrei. È comunque un calciatore giovane, sul quale puoi continuare a investire. Lui ha forti motivazioni in chiave nazionale. Per cui il club non può che trarne beneficio”.

Giroud può ancora garantire una stagione di livello come quella attuale?

“Il numero dei gol è sempre relativo, ma Giroud era e resta una certezza totale. Sento parlare di lui come un giocatore a fine carriera. Sicuramente non potrà garantire lo stesso numero di partite di questa stagione, ma - ripeto - rimane un giocatore affidabile”.