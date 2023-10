esclusiva mn - Pellissier sul momento di Pioli: "Ascolta sempre i senatori, è aperto al dialogo"

Momento particolarmente difficile per Stefano Pioli, finito al centro delle critiche dopo le sconfitte contro Juventus e Psg.

Chi ha vissuto l’attuale tecnico dei rossoneri in uno spogliatoio da leader è Sergio Pellissier, raggiunto in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Ecco le sue parole.

Come gestisce Pioli i leader dello spogliatoio?



“Io ho conservo un ottimo ricordo di lui e ho tutt’ora un altrettanto ottimo rapporto. È una persona estremamente intelligente, aperto al dialogo e al confronto costante. Con me al Chievo era così e so che procedeva nel medesimo modo al Milan, quando c’era Ibrahimovic”.

Come è solito fronteggiare i momenti di difficoltà?

“Come si fa a dubitare di uno come lui, sotto questo aspetto? Quando allenava realtà minori veniva sempre messo in discussione, uscendone vincente. E poi vi ricordate nel 2020? Allenava il Milan ed era già stato dato per esonerato, poi è rimasto e ha portato la squadra alla vittoria dello scudetto”.

Come ti sono parse le parole di Calabria?

“Non entro nel merito della questione specifica perché non sono informato sui fatti. Io posso soltanto dirvi che Pioli ascolta sempre i senatori, è aperto al dialogo e, a volte, decide proprio come gli hanno consigliato loro, perché - magari - in quella specifica situazione, è meglio procedere in quel modo. Questo lo rende un allenatore molto aperto a livello di conoscenze e mentalità”.