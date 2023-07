ESCLUSIVA MN - Piccolo: "Calcio di Pioli ad hoc per Scamacca: darebbe più continuità di Morata"

MilanNews.it

Gianluca Scamacca è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera per rinforzare il ruolo di centravanti. Per questo motivo la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Antonio Piccolo, compagno di squadra dell’attuale attaccante del West Ham ai tempi della Cremonese nella stagione 2017-2018. Le sue parole.

Lo hai conosciuto molto giovane. Che tipo di attaccante è oggi Gianluca Scamacca?

“È una prima punta molto forte fisicamente e tecnicamente. Da elevato palcoscenico”.

Per quali ragioni il Milan dovrebbe preferirlo a Morata?

“Non sono informato sul tema e non mi permetto di giudicare le scelte del Milan. Chiaramente Scamacca è più giovane e, in questo senso, può dare maggiore continuità”.

Per quali motivi ha tuttavia faticato tanto in Premier?

“Ha faticato per il fatto che ha avuto qualche problema fisico. Però non ci sono dubbi sul fatto che sia un attaccante di primissimo livello”.

Come lo vedresti tatticamente nel Milan di Pioli?

“È un attaccante moderno che si sposa pienamente con la proposta di Pioli. Sa stare al centro dell’area e sa fare sportellate. Come dicevamo prima, è anche molto forte tecnicamente e può rifinire il gioco. In questo senso, fungerebbe quasi da falso nueve. Ripeto: il calcio di Pioli farebbe ad hoc per lui”.