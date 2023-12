esclusiva mn - Piotti: "Milan, troppi infortuni e troppi giocatori nuovi. Ibra? Forse sarebbe servito anche prima"

In vista di Newcastle-Milan di questa sera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Ottorino Piotti, portiere del Diavolo tra il 1980 e il 1984. Ecco le sue parole:

A cosa sono dovute, a tuo avviso, le difficoltà che ha riscontrato il Milan sin qui in questa stagione?

“La grande quantità di infortuni e i tanti giocatori nuovi hanno inciso notevolmente. È difficile confermarsi ad alti livelli in queste condizioni”.

A tuo avviso vi sono colpe concrete da parte di Pioli?

“Non tutte le stagioni sono uguali, il calcio è questo. Passi dall’essere un idolo per i tifosi, a essere il contrario in appena un anno e mezzo. Io credo che non abbia avuto la possibilità di incidere più di tanto con eventuali nuove idee di gioco: metà squadra si è infortunata, gli altri sono tutti nuovi…”.

È chiamato certamente a inventarsi qualcosa di concreto in vista del Newcastle, questa sera. Che tipo di partita ti aspetti?

“Tosta, non sarà semplice. Spero nella vittoria del Milan, affinché si rilanci a livello psicologico. Altrimenti, la situazione sarebbe complicata”.

Spostare, eventualmente, i radar degli obiettivi stagionali sull’Europa League costituirebbe una magra consolazione?

“No, tutt’altro. L’Europa League, qualora il verdetto sarà effettivamente questo, deve diventare un obiettivo stagionale. Anche il campionato, tuttavia, è da onorare. Il Milan deve arrivare almeno tra le prime tre”.

Che tipo di mercato ti aspetti a gennaio?

“Dipende dalla questione infortuni. Ora come ora, serve rinforzare la difesa. Il dato dei gol incassati è preoccupante. Un altro fattore che inciderà sarà sicuramente legato agli obiettivi stagionali”.

In tal senso, il ritorno di Ibrahimovic in società ti sembra d’ausilio?

“Se una personalità del genere è vicina alla squadra e può fornirle supporto come solo lui sa fare, ben venga. Forse sarebbe servito anche prima”.