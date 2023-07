esclusiva mn - Plastino: "Dare via De Ketelaere sarebbe un errore. Il 4-3-3 modulo congeniale per il Milan"

vedi letture

Il Milan è molto attivo sul mercato in entrata che porterà una mini rivoluzione in alcune zone del campo. Anche in uscita ci sono discorsi da affrontare, come quello di Charles De Ketelaere. Di questo e altri temi rossoneri ha parlato la redazione di MilanNews.it in esclusiva con Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva. Le sue parole.

Come commenti la possibile cessione da parte del Milan di De Ketelaere?

“A me non piace l’idea. È un ragazzo molto giovane, con del talento, che può e deve avere la possibilità di dimostrare il suo valore. Darlo via sarebbe, a mio parere, un errore”.

A tuo avviso il Milan sta virando concretamente verso il 4-3-3?

“Io ho sempre pensato che fosse il modulo più congeniale per il Milan. Considerate che Pioli ha sempre perseguito questa strada e che, a gara in corso, spesso il 4-2-3-1 diventava un 4-3-3 ibrido. Anche alla Lazio, spesso, seguiva questo percorso tattico. È nei suoi piani per eccellenza”.

Il centravanti più congeniale per il Milan?

“Non voglio fare fantamercato, perché non mi piace. Ma sicuramente un centravanti che trovi nel 4-3-3 la sua migliore espressione possibile”.

Quali devono essere gli obiettivi stagionali dei rossoneri?

“Lo scudetto senza ombra di dubbio. In chiave Champions invece penso sia come una lotteria: dipende dai sorteggi e da come vanno le singole partite”.